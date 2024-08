CAS-i otsuse järel medalita jäänud ameeriklanna: kasutan õigluse jalule seadmiseks iga võimalust

Pariisi olümpiamängude sportvõimlemises rahvusvahelise spordikohtu (CAS) otsuse järel vabaharjutuses pronksmedalist ilma jäänud ameeriklanna Jordan Chiles vihjas, et ei soovi asja niimoodi jätta.

USA võimleja sai vahetult pärast etteastet 13,666 punkti, aga soorituse ülevaatamise järel tõsteti raskustase 5,8 pealt 5,9 peale, mis kergitas ta punktisumma 13,766 peale. See tähendas viienda koha asemel pronksmedalit.

Otsuse tõttu neljandaks jäänud rumeenlanna Ana Barbosu esindajad apelleerisid aga rahvusvahelisse spordikohtusse (CAS), kuna Chilesi tulemus oli vaidlustatud neli sekundit pärast üheminutilise tähtaja lõppu.

Eelmisel laupäeval ehk viis päeva pärast võistluse lõppu teataski spordikohus, et kohtunikud ei järginud rahvusvahelise võimlemisliidu reegleid ja käskis arvestada ameeriklanna esialgset tulemust, mis kukutas ta ikkagi viiendaks ja tõstis Barbosa pronksile.

"Mul pole sõnu. See otsus tundub ebaõiglane ja see on suur löök mitte ainult mulle, vaid kõigile mu toetajatele," kirjutas Chiles ühismeedias.

"Lisaks sellele on valed ja äärmiselt valusad ootamatud rassistlikud rünnakud sotsiaalmeedias. Ma olen andnud spordile oma hinge ja südame ning olen nii uhke, et saan esindada oma kultuuri ja oma riiki."

Chiles lisas, et tähtsustab jätkuvalt sportlikke väärtusi, ausat konkurentsi, püüdlemist täiuse suunas ja õiglust toetavate reeglite järgimist. "Ma olen nüüd vastamisi oma karjääri ühe suurema katsumusega," lisas ta.

"Ja uskuge mind - mul on neid olnud mitmeid. Ma lähenen sellele samamoodi nagu teistele - kasutan iga võimalust, et õiglus jalule seada. Ma usun, et lõpuks teevad otsustajad õigesti."

23-aastane Chiles sai Pariisi olümpiamängudel siiski kuldmedali võistkonnavõistluses.