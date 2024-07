Raja: tegime enda kohta suhteliselt hästi planeeritud sõidu

"Võrreldes teistega võib-olla küll (oli algus aeglasem), aga kuidagi peab distantsi peal seda jõudu jagama, et jõuaks ka finišijooneni. Kui algus liiga kiire teha, siis ei ole lõpus seda käiku enam ja võib olla jääd seal teise paadi lainesse," rääkis Johann Poolak tempovalikust.

Poolak jäi vahesõidus tehtud tööga väga rahule. "Täna ma arvan, et meil oli see jõud distantsi peale oli väga hästi jagatud. Saime enda kohta hea stardi, distantsitöö oli väga hea ja lõpus suutsime veel mitu korda käiku panna. Viiekäigulisel paadil suutsime veel kuuenda, seitsmenda ja kaheksanda käigu sisse panna. Sõit läks väga hästi," võttis Johann Poolak sõidu kokku.

Sõidu kohta midagi halba ei osanud öelda ka Allar Raja. "Meie igaühe eesmärk jätta paati kõik, milleks ma võimeline olen, mida ma olen läbi talve või aastate treeninud ja milleks ma olen valmistunud. Tundub, et me kõik saame sellele täna alla kirjutada. Selleks, et seda saavutada peavad asjad klappima paadis ehk siis tehniline koostöö, piisavalt mugav, piisavalt hea rakendus, piisavalt hea ülekanne, vaimne valmisolek. Tegime enda kohta suhteliselt hästi planeeritud sõidu. Seda, et vastased olid täna lihtsalt tugevamad, hakkavad klaarima nooremad mehed tulevastel aastatel," lisas Allar Raja.

"Siin on kohal maailma üheksa paremat neljapaati ja ega siin nõrku paate ei saa olla. Mõnevõrra üllatus on, et meie siin oleme oma keskmise vanuse ja keskmiste vattidega, mis suudame tõmmata. Ma ei ole päris kindel, aga meie keskmine vanus jääb sinna 35 kanti, kui kõikidel teistel on alla 29 või 30-ne. Ma arvan, et see on märkimisväärne," kommenteeris Poolak tihedat konkurentsi konkurentsi.

Raja sõnul on need tema viimased olümpiamängud. Finaali küll siin ei pääsetud, kuid see pettumust ei valmista. "Natukene oli kurb alguses, aga hetkel ma tunnen ikkagi korralikku pingelangust, et ei jää kripeldama. See mõttemaailm on mul ja ilmselt teistel meestel ka, et kui sa teed kõik oma parima ja sa tead, et ma ei suutnud enam rohkem, siis see ongi meie hetke parim. Kui see on hetkel vahesõidu neljas koht, siis see on vahesõidu neljas koht, aga samas ma tunnen, et me ei ole kaugel tipust. Ma arvan, et see on hea sütik järgnevateks aastateks ükskõik kellele, Tõnule näiteks ja ka noortele meestele, et natukene siit ja sealt veel tööd teha ja usaldada protsessi, sest üks hetk on see teistpidi," rääkis Raja.

B-finaali minnakse sõitma võidumõtetega. "Võit on ma arvan, et hea märksõna. Ma arvan, et paneme ühe ilusa punkti sellele, mis siin kolmandat hooaega koos teeme. Arvatavasti Allari ja Tõnu viimane sõit sellel tasemel. Midagi kindlalt ei ütle, aga lähme veel seda viimast sõitu koos nautima," lõpetas Poolak.

B-finaal toiumub 31. juulil kell 13.02.