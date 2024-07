ERR Pariisis | Neljapaadi treener: teist imet ei juhtunud

"Muutsime eilse treeningu järel ja ilmaennustust vaadates jõuülekannet pisut kergemaks, aga tegelikult oli vesi sile. Algul arvasin, et see oli minu viga, aga kutid ütlesid, et tegelikult oli sõit nende jaoks päris hea," sõnas neljapaadi soomlasest treener Veikko Sinisalo. "Kaotasime esimese 750 meetriga natuke liiga palju ega suutnud siis enam Saksamaa, Šveitsi ja Norraga võidelda."

"Aga kui vaatame tagasi nendele kolmele aastale, on see olnud projekt, ehitasime justkui silla ühelt olümpialt teisele," arutles Sinisalo. "Tõnu ja Allar pikendasid enda karjääri, nad on nautinud sõudmist ja seda seltskonda, mis on neil paadis, nad on jaganud enda kogemusi nooremale põlvkonnale – kuidas treenida, kuidas võistelda. Ja siis meil õnnestus olümpiale pääseda."

"Paljud ütlesid, et selleks läheb imet vaja, et olümpiale pääseksime ja see ime juhtus," lisas treener. "Muidugi tahtnuks ka teist imet ja siin finaali jõuda, aga seda ei juhtunud. Me polnud piisavalt kiired."

Sinisalo rõõmustas, et meeskonnal õnnestus vahesõidus Rumeenia selja taha jätta, kolmapäevases B-finaalis on lisaks Eestile ja Rumeeniale võistlemas ka Norra. "Püüame endast parima anda," lubas Sinisalo. "Mõistagi on mul natuke Tõnust kahju, ta peab esimest korda [olümpial] B-finaalis sõudma. Aga äkki on see ka tema jaoks hea kogemus."

Kas Sinisalo Eestis jätkab, ei soovinud ta öelda, lisades, et seda otsustatakse augustis.

Meeste neljapaadi B-finaal on kolmapäeval kavas Eesti aja järgi algusega kell 13.02, A-finaal sõidetakse kell 13.26.