Kogenud Endrekson võistluse eel närvis ei ole: võistled nii nagu suudad

Olümpiamängudel nii hõbeda kui ka pronksi kaela saanud Endrekson tegi OM-debüüdi 20 aastat tagasi Ateenas, seega on ta oma kõik närvitsemised juba üle elanud.

"Ma olen tähtkujult kaksik, need kaks on täiesti erinevat inimest kindlasti. Kui ma võrdlen 2004, esimest olümpiat, siis olin ikka väga närvis. Siis oli pigem see närv, et Eesti rahvas vaatab sind, ootavad," ütles sõudja ERR-ile. "Siis sa paned endale veel selle koorma ka õlule, mida tegelikult ei peaks panema. Sa võistled ikkagi nii nagu suudad, see ei tohiks mõjutada. Praegu olen seda õppinud aastate, olümpiate jooksul."

Pariisis võistlevatest sõudjatest on Endrekson ainus, kes osaleb OM-il kuuendat korda. Kogemused ja rahulikkus kanduvad ka noorematele kolleegidele, kergelt elevil võib olla varumees Uku Siim Timmusk.

Endrekson sõnas ERR-ile antud intervjuus, et olud sõudekanalis on Pariisis jätkuvalt väljakutsuvad. "Ütleme nii, et kui me eile tegime treeningu ära, oli päris hea. Täna oli muutlik tuul juba, roolimisega saime kõvasti tegemist teha. Rohkem paate oli vee peal, lainetus oli päris korralik. Et väljakutsed on seal olemas meie jaoks," ütles ta.

"Meil on kokku üheksa paatkonda, kes läbi kvalifikatsiooni pääsesid. Eelmine aasta pääses seitse paati, see aasta kaks paati juurde. Üheksa kõige tugevamat on siin, ukse taha jäid suurriigid, kõik riigid siin on Euroopa riigid. Ma olen praegu väga õnnelik, et oleme üheksa hulgas, nüüd saab ainult paremaks minna," lisas ta.

Paarisaeruliste neljapaatide eelsõidud peetakse laupäeval ning Eesti on teises sõidus koos Poola, Šveitsi ja Itaaliaga.