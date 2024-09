Austraalia breiktantsija kaitses oma sooritust: kriitika tuleneb teadmatusest

Breiktants oli olümpiamängude kavas esimest korda ja teiste seas lõi kaasa ka 37-aastane Gunn, kes kaotas alagrupis kõik kolm vastasseisu koondskooriga 0:54.

Lisaks sportlikule tulemusele teenis Gunn kriitikat oma eripärase stiili ja isegi rohelise võistlusriietuse eest. Igapäevaselt ülikoolis õppejõuna töötava sportlase sõnul on raevukas tagasiside murettekitav.

Oma sõnul teadis ta ette, et olümpiamängudel tal väga häid võimalusi pole, aga jäi siiski seisukohale, et on Austraalia parim naisbreiktantsija.

"Olin aastatel 2020, 2022 ja 2023 kõrgeima reitinguga Austraalia b-girl... see on mustvalgel kirjas," lausus ta intervjuus Austraalia telekanalile Channel 10 TV.

Gunn lisas, et on kriitika kõrval saanud ka palju toetust, kuid teda kurvastab, kui leiab kritiseerijate seast teisi Austraalia tantsijaid.

"Mul on väga kahju kogetud kogukonnareaktsiooni pärast, kuid ma ei saa inimeste reaktsiooni kontrollida," lausus ta. "Kahjuks vajame Austraalias täiendavaid ressursse, et meil oleks šanss olla maailma parimad."

"Viimase aasta jooksul olen treeninud kõige enam... olen tõesti oma keha ja vaimu proovile pannud. Aga kui see ei ole kellegi jaoks piisavalt hea, siis mis ma oska kosta?"

Gunni sõnul tuli palju kriitikat inimestelt, kes lihtsalt ei mõista breiktantsu erinevaid stiile ega seda, mida ta võistlusel saavutada proovis.

"See on tõesti kurb, kui palju see tekitas vihkamist," ütles olümpiasportlane. "Suur osa tagasisidest on tulnud sellest, et inimesed ei tunne breiki ega selle erinevaid lähenemisi. Aga inimeste energia ja pilkamine on üsna murettekitavad."

Pärast olümpiamänge algatati internetis ka petitsioon, milles teda süüdistati kvalifikatsiooniprotsessi tulemustega manipuleerimises. See kogus 50 000 allkirja enne, kui see Austraalia olümpiakomitee taotlusel eemaldati.

"Vandenõuteooriad olid lihtsalt õudsed," ütles Gunn. "See tõesti häiris, sest asi polnud üksnes inimestes, kes ei saanud breigist aru ja olid mu etteaste peale vihased."

"Need on inimesed, kes ründavad meie mainet ja tõsiseltvõetavust. Ja ükski neist ei tuginenud seejuures mingitele faktidele. Inimesed ei usu endiselt tõde, aga... aga ma arvan, et kahjuks on see lihtsalt meie reaalsus."

Gunni sõnul võtab ta Pariisi kogemust siiski positiivselt, aga ei usu, et lähiajal veel breiktantsijana üles astub.

"Ma tulen sellega toime, minuga on kõik korras," sõnas ta. "Pigem keskenduksin positiivsetele külgedele, positiivsele tagasisidele ja sellele rõõmule, mida inimestele pakkusin."