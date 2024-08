Õiglane olümpiast: tunded olid kõvasti tugevamad, kui noorena mõtlesin

Janek Õiglase sõnul sai ta Pariisi olümpiamängudel kogeda palju rohkem, kui ta oleks suutnud lapsena unistada. "Ma sain kindlasti rohkem ja veel. See oli minu jaoks midagi sellist, millest ma lapsena unistasin väga pikalt. Kõik tunded, mis ma sain, olid kõvasti tugevamad ja suuremad, kui ma isegi noorena mõtlesin," rääkis Õiglane Eestisse naastes.

"Olümpia oli tõesti vinge. Ma olen nii õnnelik. See koht kohaks ja tulemus tulemuseks, aga ma sain seal juba lihtsalt olla ja see oli juba minu jaoks suur väärtus," lisas eestlane.

Fännidest Õiglasel puudust ei tule. "Iga päev tuleb neid kirju ikka juurde, aga enamuses olen suutnud ära vastata, aga ma olen nii tänulik, et inimesed on mulle kirjutanud, kommenteerinud ja olnud toetavad, see tähendab mulle väga palju. Selline asi ongi minu arust spordi juures ülitähtis, et aru saada, kui paljudele inimestele see korda läheb," ütles Õiglane.

"Enne lipu kandmist oli väga suur närv sees, sest ma teadsin, et tuleb täis maja. See ei ole lihtsalt enda mullis olemine nagu võitlustel, aga lipuga sinna minna on natukene teine," kommenteeris olümpiamängude viienda koha omanik lipu kandmist.

Üks asi jäi Õiglast lõputseremoonia juures häirima. "Ainukene asi, mis lõpetamisel seal olles ei meeldinud, oli USA virtuaalne kontsert, sest heli ei jõudnud kõlaritest väga hästi meieni," ütles eestlane.

"See, mida ma lootsin, et suured artistid tulevad lõpetamisel esinema, aga tulid hoopis video teel, oli minu jaoks natukene pettumus, kuna ma olin seal. Kõik muu melu oli väga, väga hea ja ma olin väga rahul, et ma sain sinna minna," lõpetas Janek Õiglane.