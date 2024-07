Endrekson: praegu tundub, et saame Pariisis põhikoosseisuga starti minna

Eesti neljapaat sõitis Viljandis olümpiakoosseisuga Tõnu Endrekson, Johann Poolak, Mihhail Kushtein, kuid end kukkudes vigastanud ja lisaks ka haigestunud Allar Raja asemel oli seekord paadis Sten Erik Anderson.

"Meil oli väga spetsiifiline treeningülesanne – me ei läinud seda sõitu täiega sõitma, vahepeal võtsime tempo päris rahulikuks ja tegime jõutõmbeid vahele, et mitte keha liiga palju koormata. 1250 meetrit sõitsime võistlustempos, seejärel 500 meetrit üpris rahulikult ning siis tegime sprindi lõppu. Oli väga korralik treening, tuul oli väga tihe, rasked olud, aga jõudsime lõpuni," muljetas Poolak.

Kui Tõnu Endrekson läheb oma kuuendale olümpiale, siis Poolak ja Mihhail Kushteyn alles karjääri esimesele. "Tahaksin olümpial sõita oma tiimiga ehk koos Allariga. Vaatame, mis seis näitab. Loodetavasti on meil olümpial piisavalt kiirust," sõnas Kushteyn.

Uuel nädalal treenib neljapaat endiselt Viljandis ja siis minnakse juba Pariisi poole. "Tunne on hea. Vahepeal lõi rivist välja, kui Allar sai vigastada. Ikka paneb mõtlema, kas saame üldse põhikoosseisuga starti minna, aga praegu tundub, et saame," märkis Endrekson.

"Statistika ütleb, et me pole alla kuuenda koha veel kukkunud. Loodame, et kõik peab paika ja pääseme finaalis sõitma," lisas Endrekson.