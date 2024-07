Eesti neljapaat peab OM-il finaalipääset jahtima vahesõidust

Itaalia ja Poola rebisid end teises eelsõidus kiirelt Eestilt ja Šveitsilt eest, poolel maal oli kahe tugeva, medalisoosikute sekka kuuluva paatkonna edumaa juba enam kui paadipikkune.

Itaalia teenis lõpuks esimeses sõidus esikoha ajaga 5.43,31, Poola oli teine 5.44,39-ga, Šveits kolmas 5.49,30-ga ja Eesti neljas 5.52,04-ga. Otse finaali pääsesid Itaalia ja Poola, nii Eesti kui Šveits peavad finaalipääset jahtima esmaspäevasest vahesõidust.

Päev enne eelsõitu rääkis Endrekson ERR-ile antud intervjuus, et olud sõudekanalis on Pariisis jätkuvalt väljakutsuvad. "Ütleme nii, et kui me eile [neljapäeval] tegime treeningu ära, oli päris hea. Täna [reedel] oli tuul juba muutlik, saime roolimisega kõvasti tegemist teha. Rohkem paate oli vee peal, lainetus oli päris korralik. Väljakutsed on seal meie jaoks olemas," ütles ta.

Läbi kvalifikatsiooni pääsesid Pariisi olümpiale üheksa paatkonda, kes kõik on Euroopast. Esimeses eelsõidus tagasid otsepääsme finaali Holland (5.41,69) ja Suurbritannia (5.44,82), vahesõidus jätkavad OM-i Saksamaa, Norra ja Rumeenia.

Vahesõit toimub Pariisis esmaspäeval, kullasõit kolmapäeval.