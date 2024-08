Austraalia olümpiamedalist kolib teise riigi lipu alla

Pariisi olümpiamängudel trekisõidus kolm medalit võitnud Matt Richardson teatas, et loobub Austraalia lipu all võistlemisest ja hakkab esindama Suurbritanniat.

25-aastane Richardson sündis Inglismaal Kentis, kuid kolis üheksa-aastaselt Austraaliasse.

"Pärast hoolikat kaalumist otsustasin hakata esindama oma sünnimaad. Otsus ei sündinud kergelt. Ma austan sügavalt Austraaliat ja kõiki koondisekaaslasi, kuid ma pean oma südant järgima. Tahan oma elus uue peatüki avada ja täita ammune unistus – võistelda riigi eest, kus ma olen sündinud," kirjutas Richardson Instagramis.

Austraalia jalgratturite liidu esindaja Jesse Korf tõdes, et värske olümpiamedalisti otsus oli ootamatu ja pettumust valmistav.

"Matti otsus koondist vahetada tuli meile üllatusena ning mõistagi on pettumust valmistav. Samas me mõistame, et soov võistelda riigi eest, kus inimene on sündinud, võib tekitada tugevaid emotsioone," ütles Korf.

Rahvusvaheline jalgratturite liit (UCI) rahuldas Richardsoni taotluse koondist vahetada esmaspäeval. Suurbritannia koondises hakkab ta treenima seitsmekordse olümpiavõitja Sir Jason Kenny käe all.

Richardson võitis Pariisi olümpial nii individuaalses sprindis kui ka keirinis hõbemedali ning tuli meeskondlikus sprindis pronksmedalile.