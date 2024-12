GALERII | Ilmus Pariisi olümpiamängudele pühendatud raamat

1936. aasta Berliini olümpiaga alguse saanud eestikeelsete olümpiaraamatute traditsioon on saanud jätku, kui neli kuud pärast 33. suvemängude lõppu sai kaante vahele ja lugemiseks raamat "Pariis 2024".

Ehkki medal jäi Eesti delegatsioonil võitmata, siis häid tulemusi kogunes küllaga. Kaant kaunistavad vehkleja Nelli Differti ning mitmevõistleja Janek Õiglase foto.

"Väga uhke tunne on ja järelikult see neljas koht, mis minu enda jaoks ei ole nii väärtuslik, on teiste jaoks väärtuslikum, et sellest suurelt kirjutada ja see pildina esikaanele panna," ütles Differt. "See 27. juuli 2024 jääb igal juhul minu mälestustesse, minu südamesse suure päevana ja mitte halbade emotsioonidega, vaid ikka headega."

Koostöös Eesti Olümpiakomiteega ilmunud raamat on mahukas, oma panuse selle valmimisse andsid ligemale paarkümmend Eesti spordiajakirjanikku.

"Inimene, kes Pariisi olümpat vaatas, siis tal pidi tekkima mingisugune mälestuste kogum sellest olümpiast. Selle raamatu abil on võimalik seda mälestuste kogumit mõtestada, meenutada, uuesti elustada, äkki pakkuda neile juurde isegi mõne uue kihi. Ehk see ongi olümpiaraamatu funktsioon," märkis raamatu peatoimetaja Ott Järvela.