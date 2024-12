Olümpiaraamatu toimetaja Järvela: Pariisis oli tähelepanu sportlastel

Eelmisel nädalal esitles Eesti Olümpiakomitee ja kirjastus Hea Lugu möödunud suvel Pariisis toimunud olümpiamängudele pühendatud raamatut, mille kaanele jõudsid naiste epee individuaalturniiril neljanda koha teeninud Nelli Differt ning kümnevõistluses viienda koha saavutanud Janek Õiglane.

Järvela ütles, et kuna ükski eestlane medaleid ei saavutanud, tuli vaadata nii tulemuste kui emotsioonide poole. "Sel korral oli nii, et Nelli Differti võistlus ja Janek Õiglase võistlus olid need, mis jäid Eesti spordisõbrale kõige eredamalt meelde. Sellepärast Nelli ja Janek ka seekordse olümpiaraamatu kaanel on," ütles olümpiaraamatu peatoimetaja.

Olümpiaraamatu autorite seas leiab ka kaane peal oleva Õiglase peatüki. "Tegin Janek Õiglasele ettepaneku. Janek oli õnneks nõus ja ma arvan, et see lugu sai väga äge. Nägime Pariisi olümpial, kuidas Õiglane teivashüppesektoris latte uhkelt ületas, siis selle looga sai ta samamoodi hakkama," sõnas Järvela.

Peatoimetaja sõnul on Eesti olümpiaraamatute traditsioon maailmas ainulaadne. "Ei ole meil teada ühtegi teist riiki, kes samamoodi iga olümpia järel riigi spordiajakirjanike koostöös olümpiaraamatu välja annaks. Kuhu need mõtted, tunded ja emotsioonid talletatakse," ütles ta.

Järvela sõnul jäi 2024. aasta suveolümpiamängusid iseloomustama armastus. "Ma arvan, et templi sellele olümpiale juba ette ära vajutas Celine Dion. Avatseremoonia lõpetas tema hümn armastusele ja see oli väga tabav ja sellest kammertoonis kogu olümpia kulges," rääkis ta.

"Esimest korda üle pika aja oli selline olümpia, kus ei olnud ühtegi jama. Ei olnud suurt jama, millele oleks tulnud tähelepanu pöörata. Sai keskenduda spordile, võistlemisele ja ühtekokku tulemise põhjusele, üheskoos olemisele. Peamine tähelepanu oli sportlastel, mitte mingil jamal," lisas Järvela. "Pariis kasutas ära kogu oma rikkaliku ajaloo ja selle läbi pani mängud elama ja särama."