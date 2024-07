Prantsusmaa velotuurist kurnatud Vingegaard jätab Vuelta vahele

Mullu Hispaania velotuuril teise koha teeninud Taani jalgrattatäht Jonas Vingegaard tõdes, et tänavune Prantsusmaa velotuur kurnas teda niivõrd palju, et 27-aastane rattur jätab augustis Hispaanias toimuva suurtuuri vahele.

Eelmisel kahel aastal Tour de France'il võidutsenud Vingegaard pidi sel aastal võidu loovutama suurepärasele Tadej Pogacarile, kes edestas taanlast 21. etapi finišis kokku kuue minuti ja 17 sekundiga, teenides sellega oma kolmanda võidu Prantsusmaa velotuuril.

Pärast võistlust ütles Vingegaard Eurospordile, et tahab järgmisel aastal uuesti Prantsusmaal võitu jahtida, aga Hispaanias teda see aasta ei näe. "Mul on sel aastal teised prioriteedid, aga ma lähen tulevikus sinna kindlasti tagasi," ütles taanlane. "Ma vajan puhkust, siis tuleb vorm tagasi. Sel aastal ma kahjuks [Vueltal] ei osale."

"Ma olen väga väsinud, ma ei ole vist kunagi pärast suurtuuri nii väsinud olnud. Ausalt öeldes olen täiesti kurnatud, vajan puhkust." jätkas Vingegaard. "Paras teekond, sest alles kolm ja pool kuud tagasi olin oma karjääri kõige halvemas õnnetuses ja murdsin oma ülakehas pea kõik luud ning vigastasin kopse."

Pogacar ei ole ise seda veel kinnitanud, aga ütles eelmise nädala alguses, et Tour de France saab plahvatusliku lõpu. "Sel aastal on see 99 protsenti võimatu," ütles ta Vueltal osalemise kohta. "Järgmisel aastal on palju suurem võimalus mind Hispaanias näha."

Hispaania velotuur algab 17. augustil Lissabonis ning lõpeb 8. septembril Madridis.