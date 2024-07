Hyundai pealik: kümnepallisüsteemis annaksin Tänakule 15 punkti

Teist MM-rallit järjest võidutses Toyota sõitja Kalle Rovanperä, kes võitis 20 sõidetud kiiruskatsest 11 ja edestas tiimikaaslast Sebastien Ogier' 39,2 sekundiga. Tänak ja Järveoja lõpetasid vaatamata mõnele äpardusele ikkagi kõrgel kolmandal kohal.

"Kogu reede oli ilma hoolduspausita, nii et jah, ilmselgelt auto ei sõitnud liiga hästi. Peale Eestit sellise ebakindla autoga väga enesekindlust ka ei olnud. See oli kõik keeruline ja lõpuks veel ka piduriprobleemid. Kehva stardipositsioon ülejäänud ralliks, et nõrgad kaardid käes kogu aeg, aga lõpuks pühapäevaks normaalsed punktid," võttis Tänak nädalavahetuse kokku.

Pühapäeva alustasid eestlased neljandalt kohalt. Terve päeva suutsid Tänak ja Järveoja pinget peal hoida kolmandal kohal kihutanud lätlasel Martinš Sesksil (M-Sport Ford). Punktikatse alguses tekkis lätlase Fordil aga tehniline probleem ja kaotust tuli üle minuti. Nii oli pjedestaalikoht eestlaste jagu.

"Eks oli sama lugu nagu Sardiinias, et see pjedestaal on ikka selline emotsionaalsem, et tore asi. Suures plaanis on MM-tiitli pärast vaja ikkagi punkte koguda, aga pjedestaalikohad on boonuseks," sõnas Järveoja.

Laupäeva eest sai Tänak 10 punkti, kuid pühapäevast võttis ta maksimumi, edestades Ogier' vaid 0,2 sekundiga ja sai selle eest 12 punkti. Punktikatse võidu eest veel eraldi viis lisapunkti.

"Kümnepallisüsteemis annaksin Tänakule 15 punkti," kiitis eestlast Hyundai pealik Cyril Abiteboul. "Ta näitas jälle, mida ta tegelikult suudab. Ärme unusta, et ta tuli rallile ikkagi valusa jalaga, olles mõned nädalad tagasi raske avarii üle elanud. Kolmest MM-sarja üldvõidu kandidaadist oli Tänak ainukene, kes suutis pjedestaalile jõuda. See näitab taset."

MM-sarja punktiarvestust juhib endiselt Tänaku tiimikaaslane Thierry Neuville 145 punktiga. Tänak järgneb 137 punktiga. Kolmas on Toyota sõitja Elfyn Evans, kes kaotab eestlasele viie punktiga.

Järgmine MM-ralli peetakse Soomes augusti esimesel nädalavahetusel.