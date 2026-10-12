Böckleri koduklubi sai Poola kõrgliigas Lipsu omast jagu

Poola korvpalli kõrgliigas läksid esmaspäeva õhtul vastamisi Eesti korvpallikoondislaste Leemet Böckleri ja Karl Johan Lipsu koduklubid, sel korral jäid peale Böckler ja Walbrzychi Gornik.

Lips ja Ostrow Wielkopolski alustasid kodupubliku ees vinge hooga ning saavutasid avaveerandi lõpuks 13-punktilise edu, mis paisus teisel poolajal veel 17-punktiliseks, kuid Böckleri klubi suutis pikemaks pausiks vahe 11 punkti peale lihvida. Kolmandal veerandil suutis Gornik 12:2 spurdi toel viigistada ning seejärel ka juhtima minna.

Otsustav vaatus kuulus juba külalistele, kes vormistasid kindla veerandiga 81:65 (12:25, 21:19, 25:11, 23:10) võidu.

Lips kerkis kaotuses üleplatsimeheks, kogudes 34 minutiga 16 punkti (kahesed 2/6, kolmesed 3/6, vabavisked 3/4), seitse lauapalli, kaks resultatiivset söötu ja ühe vaheltlõike. Böckler tegi samuti tubli esituse ning kogus 20 minutiga 11 punkti (kahesed 4/6, kolmesed 0/3, vabavisked 3/4), kolm lauapalli ja kaks vaheltlõiget.

Böckleri klubi jaoks oli see hooaja esimene võit, Lipsu leivaisa jaoks kahes mänguvoorus esimene kaotus.