Tänak kurioosse juhtumi järel korraldajatele: loodan, et vein maitses hästi

Esmaspäeva hommikupoolikuga taas neljandale kohale kerkinud Tänak oli rajal pärast Toyota sõitjat Elfyn Evansit, kes sõitis 14. katsel oma masinaga otsa reklaamplakatile ning möödus seejärel väga lähedalt suurest täispuhutavast reklaamkaarest, tõmmates nõnda välja kaart üleval hoidnud köied.

Tänaku sinna jõudes oli kaar juba kokku vajunud ning eestlane sõitis suurel kiirusel läbi riismete, mis jäid masina, sealjuures rattakoopa külge kinni ning tal ei olnud võimalik sõitu jätkata. Tänak ja kaardilugeja Martin Järveoja jäid teele seisma jäänud auto küljest plakatit eemaldama, samal ajal olid korraldajad sunnitud katse pooleli jätma.

Hiljem määrati Tänakule ning tema järel sõitnud Takamoto Katsutale ja Adrien Fourmaux'le nominaalaeg - Tänakule sealjuures katse arvestuses teine -, ent eestlane ei olnud korraldajate tegevusega rahul.

"See näitab, kui head tööd ralli kontrollkeskus teeb. Tõenäoliselt nautisid nad samal ajal head toitu ja veini, kuigi kaamerast on ju näha, et tee on blokeeritud. Hästi tehtud, head poisid; on näha, et hoolitsete meie eest. Loodetavasti maitses vein vähemalt hästi," ütles Tänak irooniliselt naerdes. WRC kommentaatorid ütlesid ülekandes hiljem, et kontrollkeskus ei olnud intsidendiga kursis, sest laupäeval on teleülekandega probleeme olnud.

Hyundai esmase info kohaselt on Tänaku ja Järveoja Hyundaiga kõik hästi.

Evansi intsident on juba internetiavarustesse lekkinud, Tänaku oma mitte. Seetõttu on naljahambad leidnud nii-öelda "taaslavastusi" muudelt spordialadelt ja filmiarhiivist: