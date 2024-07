LeBroni poeg LeBron käis esmakordselt Lakersi eest väljakul

Tänavuse draft'i 55. valikuna Lakersisse võetud 19-aastane ja 188 sentimeetri pikkune Bronny James viskas suveliiga avamängus Sacramento Kingsi vastu 21 minutiga neli punkti (visked väljakult 2/9), lisas kaks resultatiivset söötu, kaks lauapalli ja ühe vaheltlõike.

"Bronny Jamesi debüüt oli sündmustevaene ja see ei ole üldse halb," kirjutas ESPN-i korvpalliekspert Baxter Holmes. "Ta vajab NBA varumeestega koos ja nende vastu mängimisega harjumist ja selle jaoks suveliiga ongi. Tema numbrid ei tähenda suurt midagi. NBA tiimijuhid on ammu rääkinud, et esitused suveliigas ei tohiks kaasa tuua äärmuslikke reaktsioone: tulevikutähed on olnud hädas, hilisemad altminekud õitsele puhkenud."

"Väga raske on ette kujutada, millised ootused tema õlgadel on ja kuidas see kõike mõjutab. Usun, et paari mängu pärast on ta kindlam, aga kindlasti peab ta õppima publikuga toime tulemist: kui ta laupäeval palli sai, karjusid fännid iga kord, et ta peale viskaks või läbi murraks," lisas Holmes.

Bronny James viskas oma ainsal hooajal USC eest ülikoolikorvpallimängides keskmiselt 19,4 minutiga 4,8 punkti, võttis 2,8 lauapalli ning jagas 2,1 resultatiivset söötu; eelmisel suvel elas ta üle südameseiskumise, mille järel tehti talle operatsioon.

Jamesidel avaneb võimalus saada esimeseks korvpalliliigas NBA väljakut jaganud isa-poja duoks. Teise põlvkonna korvpallureid on NBA-s olnud hulgaliselt - praegustest tippudest näiteks Steph Curry, Devin Booker, Jalen Brunson, Al Horford ja Domantas Sabonis -, aga isa ja poeg pole kunagi varem NBA-s korraga mänginud.