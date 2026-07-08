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Veesaar tegi NBA suveliigas korraliku mängu

Korvpall
Henri Veesaar Atlanta Hawksi särgis
Henri Veesaar Atlanta Hawksi särgis Autor/allikas: Atlanta Hawks/@ATLHawks/X.om
Korvpall

Eesti korvpallur Henri Veesaar käis teisipäeval kolmandat korda väljakul NBA suveliigas, kui aitas Atlanta Hawksi 96:82 võiduni Memphis Grizzliesi üle.

22-aastane Veesaar veetis Salt Lake Citys väljakul 24 minutit ja viskas selle ajaga 11 punkti (kolmepunktivisked 2/5, kahepunktivisked 2/4, vabavisked 1/1), sealjuures oli mängu esimeseks korviks tema võimas pealtpanek.

Lisaks võttis eestlane viis lauapalli (kaks ründelauda), jagas neli resultatiivset söötu, tegi ühe vaheltlõike ja blokeeris ühe vastaste viske. Negatiivse poole pealt läksid statistikasse kirja ka neli pallikaotust.

Temast rohkem said Hawksi eest mänguaega vaid 27 minutit väljakul olnud Jacob Toppin ja Isaac McKneely, 25 minutit mängis Devon Higgs, kes oli ka 22 punktiga üleplatsimeheks.

Kolmes Hawksi suveliiga kohtumises on Veesaar keskmiselt kirja saanud kuus punkti ja viis lauapalli. Veesaare leivaisa jaoks jätkub suveliiga juba Las Vegases, kui neljapäeval minnakse esmalt vastamisi San Antonio Spursiga.

Toimetaja: Anders Nõmm

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