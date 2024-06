Lakers valis draft'is oodatult LeBron Jamesi poja Bronny

Neljapäevases NBA draft'i teises ringis valis 39-aastase LeBron Jamesi leivaisa Los Angeles Lakers oma 55. valikuga tema vanima poja, 19-aastase Bronny Jamesi. Teise põlvkonna korvpallureid on NBA-s olnud hulgaliselt - praegustest tippudest näiteks Steph Curry, Devin Booker, Jalen Brunson, Al Horford ja Domantas Sabonis -, aga isa ja poeg pole kunagi varem NBA-s korraga mänginud.

Sealjuures pole LeBron veel ametlikult kinnitanud, et naaseb järgmiseks hooajaks Lakersisse. "NBA ajaloo jooksul pole isa ja poeg kordagi väljakut jaganud ja see võib olla maagiline," rääkis Lakersi peadirektor Rob Pelinka. "Teame ja peame austama fakti, et LeBron peab järgmise hooaja osas otsuse langetama, aga kui läheb nii, et ta on järgmisel hooajal Lakersi mängija, võib juhtuda NBA ajalugu. Ning NBA ajalugu peaks tegema Lakersi võistlusvormis."

Bronny James viskas oma ainsal hooajal USC eest ülikoolikorvpallimängides keskmiselt 19,4 minutiga 4,8 punkti, võttis 2,8 lauapalli ning jagas 2,1 resultatiivset söötu; eelmisel suvel elas ta üle südameseiskumise, mille järel tehti talle operatsioon. Mais Chicagos toimunud draft combine'il, kus draft'is osalevad noormängijad näitavad NBA meeskondadele oma oskusi, avaldas noor James muljet oma kaugvisete ja vilkusega.

"Ta on väga tugev kaitsja ja oskab hästi väljakut lugeda," rääkis draft'i teise ringi eel Lakersi teine tähtmängija Anthony Davis. "Arvan, et ta on väga hea mängujuht. Nägin teda mõnel korral treenimas ja mulle avaldas muljet, kuidas ta oskab kaitses mängida ja õigeid sööte leida. Usun, et ta saab hakkama, kuigi muidugi on tal isa tõttu suur surve," lisas Davis.

Päev varem toimunud draft'i esimeses ringis valis Atlanta Hawks esimese valikuna endise Prantsusmaa koondislase Stephane Risacheri poja Zaccharie, teine prantslane Alex Sarr läks teisena Washington Wizardsisse. Teises ringis valiti veel hulgaliselt eurooplasi, näiteks kaks rootslast - Bobi Klintman ja endine Kerr Kriisa meeskonnakaaslane Arizonas Pelle Larsson -, samuti Türgi, Belgia, Hispaania ja Hollandi mängijaid.