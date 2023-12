Suvel südameseiskumise üle elanud LeBron Jamesi poeg debüteeris NCAA-s

24. juulil tabas Jamesi USC treeningul tõsine terviserike, mille käigus ta süda seiskus. Perekond avaldas pärast edukat operatsiooni, et tõenäoliselt oli tegemist kaasasündinud südamesisese defektiga. Novembri alguses rääkis LeBron James, et Bronny peab enne väljakule naasmist läbima meditsiinilise uuringu, 30. novembril USC treeningutega liitunud James tegi enne pühapäevast debüütmängu kaasa neljapäevase ja reedese täispika kontakttrenni.

19-aastane James kogus oma perekonna ja Los Angeles Lakersi pealiku Rob Pelinka silme all pühapäevases mängus 16 minutiga neli punkti, kolm lauapalli, kaks resultatiivset söötu, kaks vaheltlõiget ja blokeeris ühe viske, aga ei suutnud USC-d päästa lisaajal saadud 79:84 kaotusest Long Beach State'ile.

"Olen kõige eest tänulik. Tahan tänada Mayo haiglat, mu vanemaid, õde ja venda, kes mind sellel raskel ajal toetasid. Tahan jagada tunnustust kõigile, kes mind aitasid: mu treener, võistkonnakaaslased ja kõik teised treenerid. Nad on algusest peale minu kõrval seisnud ja olen nende kõigi eest tänulik," rääkis Bronny James pühapäeval.

"Emotsionaalselt on kõik pidanud palju läbi elama, Bronny muidugi kõige enam. Ta on sellega väga hästi toime tulnud. Emotsionaalselt keerulises olukorras on hea, kui sul on tiimikaaslased ja taustajõud, kes sinust hoolivad ning arvan, et Bronny võistkonnakaaslased said sellega suurepäraselt hakkama," sõnas USC peatreener Andy Enfield.