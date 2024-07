Murray jättis emotsionaalsel tseremoonial Wimbledoni publikuga hüvasti

37-aastane Murray pidi oma karjääri viimasel Wimbledonil osalema ka segapaarismänguturniiril, ent tema paariline, naiste üksikmängus neljandasse ringi jõudnud Emma Raducanu teatas laupäeval, et peab segapaarist randmeprobleemi tõttu loobuma.

"Olen pidanud vastu võtma väga keerulise otsuse ning segapaarismänguturniiri vahele jätma. Olen väga pettunud, sest tahtsin väga Andyga koos mängida, aga pean enda tervise eest hoolitsema," teatas Raducanu.

Hiljuti operatsioonil käinud Murray ei saanudki oma karjääri viimasel kodusel slämmiturniiril üksikmängus osaleda, paarismängus kaotas ta venna Jamiega Austraalia paarile John Peers - Rinky Hijikata.

2013. ja 2016. aastal Wimbledonis triumfeerinud Murray viimaseks jäänud neljapäevast matši tulid vaatama tema vanemad Judy ja Will, abikaasa Kim ja kaks nende tütart, aga ka Novak Djokovic, Martina Navratilova, John McEnroe, Iga Swiatek, Cameron Norrie jpt; tänutseremoonia viis läbi Sue Barker.

"See tundub minu jaoks ilus lõpp," sõnas pisarais Murray. "Kas ma olen seda väärt, ma ei tea. On raske, sest ma tahaks mängimist jätkata, aga ma ei suuda. Füüsiliselt on juba liiga raske. Tahaksin igavesti mängida, armastan seda sporti," lisas šotlane emotsionaalsel tseremoonial.