Karjääri lõpetav Murray jätab ka olümpial üksikmänguturniiri vahele

37-aastane Murray võitis meeste üksikmänguturniiri nii kodustel Londoni olümpiamängudel 2012. aastal kui neli aastat hiljem Rios, Londonis sai ta hõbeda kaela ka segapaarismängu eest. Pariisi olümpia jääb šotlase karjääri viimaseks võistluseks.

Neljapäeval teatas Murray, et ei osale Pariisis üksikmänguturniiril, kuid osaleb koos Dan Evansiga paarismänguturniiril, kus nende esimeseks vastaseks on Jaapani paar Taro Daniel - Kei Nishikori. See tähendab, et Murray karjääri viimaseks üksikmängukohtumiseks oli juunikuine Queen'si turniiri teise ringi matš Jordan Thompsoni vastu, kus ta pidi seljavigastuse tõttu austraallasele andma loobumisvõidu.

"Olümpiamängud on minu jaoks olnud erakordseks võistluseks ja mul on neilt väljakutelt suurepäraseid mälestusi - eriti Londonist. Mul on hea meel, et saan seda veel ühe korra teha. On kahju, et ma ei saa üksikmängus kaasa lüüa, aga kahjuks sai aeg minu jaoks otsa," rääkis Murray neljapäeval.

Pariisi olümpia meeste üksikmänguturniiril võib juba teises ringis näha tõelist gigantide heitlust, kui vastamisi võivad minna Novak Djokovic ja Rafael Nadal. Samas tabeliveerandis on veel ka Stefanos Tsitsipas.

Naiste turniiril kohtub maailma esireket Iga Swiatek esimeses ringis rumeenlanna Irina-Camelia Beguga, veerandfinaalis on võimalikuks vastaseks Läti esinumber Jelena Ostapenko. Juba avaringis kohtuvad Naomi Osaka ja Angelique Kerber, selle mängu võitja võib teises ringis vastamisi minna Jelena Rõbakinaga.