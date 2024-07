Murray ja Raducanu osalevad Wimbledonis segapaarismängu turniiril

Murray ja Raducanu said segapaarismängu turniirile vabapääsmega. Murray osaleb ka meeste paarismängus koos oma venna Jamie Murrayga. 2013. ja 2016. aasta Wimbledoni meistri jaoks jääb tänavune Wimbledon karjääri viimaseks murul peetavaks suure slämmi turniiriks. Üksimängus ei saa Murray seljavigastuse tõttu osaleda.

"Ma arvan, et suurim eeskuju, mida ta anda saab, on see, kuidas ta oma tegevust korraldab, kuidas ta oma inimesi juhib. Ma ei ole temaga nii palju rääkinud," ütles Raducanu esmaspäeval, kui temalt küsiti mõtteid Murray silmapaistva karjääri kohta. "Ma arvan, et minu jaoks on see võimalus tema igapäevast tegevust jälgida ja näha, kuidas ta oma plaani väga täpselt jälgib," lisas Raducanu.

"Kui mina olin noorem, siis võib-olla saabusin 15 minutit enne trenni, tegin paar kätekõverdust, vehkisin käega ja soojendasin, siis tema on kohal poolteist tundi varem, et saada ravi. Ta on väga heaks eeskujuks teistele," lõpetas Raducanu.

See on teine kord, kui Murray mängib Wimbledonis segapaarismängu. 2019. aastal osales britt koos endise maailma esireketi Serena Williamsiga ning jõudsid välja kolmandasse ringi.