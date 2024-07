Evenepoel sai Tour de France'il esimese etapivõidu

Eraldistardist sõidu valitsev maailmameister läbis distantsi keskmise kiirusega 52,581 km/h ja finišeeris ajaga 28.52,19. Talle järgnesid kaks sloveeni – Touri üldliider Tadey Pogacar (UAE Team Emirates) kaotas 12,36 ja Primož Roglic (Red Bull – Bora – Hansgrohe) 34,32 sekundiga.

Viimasel kahel aastal Touri üldvõidu võtnud taanlane Jonas Vingegaard (Team Visma – Lease a Bike) lõpetas neljandana, kaotades Evenepoelile 37,44 sekundiga.

Seitsme etapi järel jätkab liidrina Pogacar, kes edestab Evenepoeli 33 sekundiga ja Vingegaardi 1.15-ga.

Laupäeval sõidetakse 183,4 km pikkune künklik etapp Semur-en-Auxois'st Colombey-les-Deux-Eglises'i.

