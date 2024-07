Vägeva lahingu andnud Lajal: ma pole vist kunagi nii stressis olnud

"Täna tunnen end suhteliselt tavaliselt, mis on veidi üllatav. Enam ei ole mingit erilist emotsiooni. Eile kogesin palju positiivseid emotsioone, aga samas ka veidi pettumust, sest tundsin, et oleksin saanud paremini mängida. Nüüd tahan tööd edasi teha. See oli üks mäng minu karjääris, mis andis palju, aga pikk tee on veel ees," muljetas Lajal päev pärast oma esimest slämmiturniiri põhitabeli mängu.

Lajal märkis, et valmistus mänguks Alcaraziga nii nagu tavaliselt. "Mängupäeval ma midagi teistmoodi ei teinud. Mis oli eriline, oli see, et olin kaks päeva enne mängu täiesti stressis. Ma pole vist kunagi nii stressis olnud. Sain lõpuks aru, mida ma tegema lähen – mängin Wimbledoni peaväljakul Carlos Alcarazi vastu. Isegi päev enne mängu olin stressis. Vahepeal tundsin end hästi, siis jälle halvasti. Mängupäeval olin endalegi üllatuseks valmis. Arvasin, et olen rohkem stressis, kuid olin hoopis valmis võitlema."

Meelerahu andis lõpuks Alcarazi ebakindel olek mängueelsel soojendusel. "Kui ma koos Carlosega ukse ette kõndisin, siis oli kõva närv sees, aga kui väljakule astusin ja kõike nägin, siis see kuidagi rahustas mind. Soojenduse ajal oli käsi päris raske, aga siis nägin, et ka Carlos oli närvis. Eriti kui hakkasime servi lööma, ta ei saanud ühtegi sisse. Oli näha, et ta ei tunne end vabalt ja see rahustas mind maha. Kui esimese punkti kätte sain, siis tundsin, et okei, mäng on algamas, teeme ära!".

Lajal osutas Alcarazile südi vastupanu, ent kaks olukorda jäid teda kripeldama. "Ma olin kahes setis murdega ees, kuid andsin seejärel oma servigeimid ära. See jääb mind veidi kripeldama. Ma oleksin saanud paremini mängida ja Carlose ebamugavasse olukorda panna."

Lajal sai oma etteaste eest palju positiivset tagasisidet. "Ma pole vist kunagi nii palju sõnumeid saanud. Kõik oli väga positiivne. Sotsiaalmeedias oli päris palju inimesi, kes olid minu soengust huvitatud. See oli päris naljakas."

Eesti esireket lisas veel, et lõpetas hiljuti koostöö kauaaegse juhendaja Thomas Le Bouch'iga ning otsib uut treenerit. Wimbledonis aitas tal mänguks valmistuda Karl Kiur Saar, kes on Eesti teise reketi Daniil Glinka abimees.