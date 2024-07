Rally Estonial osaleb 81 võistluspaari, rajal näeb ka Tänakut

Autoralli Eesti meistrivõistluste neljandale ja Läti meistrivõistluste kolmandale etapile, Rally Estoniale, registreerus kokku 81 võistluspaari 11 riigist. Ainult Eesti ja Läti meistrivõistluste arvestuses võistlevad autod kannavad numbreid alates 100 ja just numbri all 100 saavad rajale maailmameistrid Ott Tänak - Martin Järveoja, kes võistlevad koduteedel EMV1 klassis Hyundai i20 N Rally1 autoga. EMV1 arvestuses on veel starti tulemas ka kaks Proto autodel võistlevat võistluspaari.

EMV2 klassis on võistlusele registreerunud seitse võistluspaari eesotsas möödunud nädalavahetusel Poola MM-rallil WRC2 klassis poodiumil lõpetanud Robert Virvesega, kelle Škoda Fabia RS Rally2 kõrvalistmel istub sel korral Craig Drew. Nii Euroopa (ERC), kui ka Eesti meistrivõistluste arvestuses on Lisaks Virves - Drewle veel startimas Georg Linnamäe - James Morgan (Toyota GR Yaris Rally2), Gregor Jeets - Timo Taniel (Toyota GR Yaris Rally2) ja Kaspar Kasari - Rainis Raidma (Ford Fiesta Rally2). Numbri all 101 saab stardi EMV2 klassi hooaja punktiliider Priit Koik, kelle Škoda Fabia Evo Rally2 kõrvalistmel võtab sel korral koha sisse Ken Järveoja.

EMV3 klassis ehk Rally3 autodega on Eesti meistrivõistluste punkte jahtimas kaheksa võistluspaari. Esimese Rally3 autona saavad stardi Kerem Kazas - Hugo Magalhaes (Ford Fiesta Rally3). Eesti võistluspaaridest saavad nii ERC, kui ka Eesti meistrivõistluste arvestuses esimesena rajale Junior WRC klassi MM-liidrid Romet Jürgenson - Siim Oja (Ford Fiesta Rally3). Uue meeskonna LightGrey värvides teevad just Rally Estonial esimese stardi Joosep Ralf Nõgene - Aleks Lesk (Renault Clio Rally3) ja Patrick Enok - Silver Simm (Ford Fiesta Rally3). Nelikveolise Rally3 autoga on esmakordselt Rally Estonia starti tulemas 2017. aasta Dakari ralli Malle Moto klassi võitja Toomas Triisa, kellele kaarti lugemas Laur Merisalu.

Esiveoliste EMV4 klassis on end hooaja neljandale etapile registreerinud üheksa võistluspaari. Lisaks EMV4 klassile on end ERC Juniori arvestuses proovile panemas Karl-Markus Sei - Martin Leotoots (Peugeot 208 Rally4) ja Jaspar Vaher - Sander Pruul (Ford Fiesta Rally4), kellel mõlemal tänavusest hooajast ERC arvestuses ette näidata ka poodiumikoht. Kiiretele kodustele konkurentidele on Lõuna-Eesti teedel konkurentsi tulnud pakkuma ka kaks esimest Estonian Junior Challenge arvestuse võistluspaari Kevin Lempu - Hendrik Kraav ja Mark-Egert Tiits - Jakko Viilo, kes mõlemad sõitmas Ford Fiesta Rally4 autoga.

EMV5 arvestuses on Rally Estonia starti tulemas seitse võistluspari, kelle hulgas ka nii EMV1, kui EMV5 klassi hooaja liidrid Emils Blums - Didzis Eglitis (Mitsubishi Lancer Evo IX). Eesti võistluspaare on starti tulemas neli, kellest esimesena saavad rajale Aiko Aigro - Kermo Kärtmann (Mitsubishi Lancer Evo X).

Kui eelnevates klassides on lisaks eestlastele olnud ka välisvõistlejaid, siis klassis EMV6 on kõik 12 registreerunud ekipaaži võistlemas Eesti litsentsiga. Klassi liidritena saavad rajale Markus Abram - Rasmus Vesiloo (BMW M3), kes tänavu sõidetud kolmest etapist võitnud kaks. Lisaks Abramile - Vesiloole on stardijoonel ka punktiarvestuse teised mehed Taavi Niinemets - Esko Allika (BMW M3) ja Markus Tammoja - Henri Ääremaa (BMW M3).

EMV7 klassi 11 ekipaažist koosneva stardirivi avavad Sander-Erik Tiis - Fredi Kostikov (VW Golf II). Hooaja neljanda etapi starti on tulemas ka EMV7 klassi liidrid Madars Dirinš - Gints Lasmanis (Honda Civic Type R).

EMV8 klassis on startijaid kaks – Taavi Piipuu - Oliver Mägi (BMW 116) ja Priit Guljajev - Gerdi Guljajev (Nissan Sunny).

EMV Lada klassis tuleb rajale neli Lada autodega sõitvat ekipaaži, kellest esimesena saavad rajale Rauno Plado - Marko Kaasik (Lada VFTS). Senise hooaja jooksul veel Lada arvestuses punkte pole jagatud.

Veoautode klassi EMV9 arvestuses on ees ootamas hooaja teine etapp. Meistrivõistluste liidrina on starti minemas Heigo Ojasaar - Keir Järvsaar (GAZ-51). Kokku on Rally Estoniale registreerunud seitse GAZ-51 veoautol võistlevat võistluspaari.

Rally Estonia raames sõidetakse tänavu 14 kiiruskatset, millest kümnel võistlevad ka Eesti ja Läti meistrivõistluste punktidele sõitjad. Veoautode klassi EMV9 osalejad võistlevad kuuel kiiruskatsel. Ainult Eesti meistrivõistluste arvestuses võistlevad sõitjad stardivad pärast Euroopa meistrivõistlustel osalejaid.

Rally Estonia 2024 sõidetakse Tartu, Otepää ja Lõuna-Eesti teedel 5.-7. juulini.

Pealtvaatajaid ootab reedel 5. juulil algusega 17 Tartu Raekoja platsil võistlejate autogrammide jagamine ja avashow, kus astuvad erikavadega üles Liis Lemsalu ja Stefan. Kontsert on kõigile tasuta. Rallisõpru ootab kiiruskatsetel kolme võistluspäeva jooksul ees enam kui 30 unikaalset pealtvaatamisala ja tasuta sissepääsuga hooldusala Otepääl ning palju muud põnevat.

Laupäevase võistluspäeva ehk 6. juuli õhtul leiab Elva linnas aset ka Rally Estonia ametlik kontsert, kus pärast linnakatset kütavad lava kuumaks 5MIINUST ja Puuluup. Kogu ürituse info, kiiruskatsete kaardid ja pealtvaatamisalade tutvustuse leiab ametlikust ralliajakirjast, mis on müügil Circle K jaamades üle Eesti. Oluline info mugavaks rallikülastuseks on leitav ka Rally Estonia kodulehel ja pealtvaataja rakenduses.