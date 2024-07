Tänak Rally Estoniast: sõidame iseenda pärast

Esimesena oli kavas 1,48 km pikkune linnakatse, kus ERC arvestuses oli kiireim Hayden Paddon (Hyundai), kes läbis katse ajaga 1.31,1. Teine oli Jon Armstrong (Ford), kes kaotas 0,8 sekundiga ja kolmas Simone Tempestini (Škoda), kaotades 0,9 sekundiga.

Eesti meistrivõistluse arvestuse teeb kaasa ka Läti MM-ralliks valmistuv Ott Tänak, kes sõitis välja päeva kiireima aja, finišeerides ajaga 1.30,5.

"Loodetavasti suudame leida midagi lisaks ja kasuks tuleb iga sekundikümnendik," ütles Tänak enne avakatset, mida loodab sel nädalavahetusel autost kätte saada, lisades, et eelkõige on see test Läti MM-ralliks: "Kuna meil otsest eesmärki või konkurentsi siin pole, siis eks sõidame iseenda pärast."

Küsimusele, kuidas see ilm seda rallit mõjutama hakkab, vastas Tänak: "Kindlasti on väga loterii hetkel. Iga päev on olnud ilm suhteliselt tujukas. Väga keeruline on ette näha, mis tuleb ja need, kes siin võistlema hakkavad, siis neil ei saa olema lihtne."