Norris edasisest suhtluses Verstappeniga: oleneb mida ta vastab

"Kõik kolm korda tegi ta liigutusi, mis võisid kergesti põhjustada kokkupõrke," ütles Norris pärast sõidu katkestamist. "Ja mingil määral oli ta natuke hooletu; tundus tema poolt veidi meeleheitlik käitumine."

"Tal ei olnud võitu vaja. Tal on palju võite. Ootasin õiglast, lugupidavat ja piiri peal sõitmist ning ma ei tunne, et ma selle sain," lisas britt.

Verstappen muidugi ei nõustunud Norrisega. Hollandi vormelisõitjale määrati küll 10-sekundiline ajakaristus kolmanda kurvi manöövri eest, mis surus Norrise rajaserva, kuid ajakaristus Verstappeni lõppkohta ei muutnud. Norrise ja Verstappeni kokkupõrge vigastas esimese autot nii palju, et Norris pidi sõidu katkestama.

Verstappen ja Norris on head sõbrad ka väljaspool võidusõite. Kas Austria kokkupõrke olukord nende head suhet kuidas mõjutab, näitab ilmselt aeg. "Meie edasine läbisaamine sõltub sellest, mida ta ütleb," rääkis Norris.

"Kui ta ütleb, et ta ei teinud midagi valesti, siis kaotan tema vastu igasuguse austuse. Kui ta tunnistab, et oli natuke rumal ja sõitis mulle sisse ning oli mingil määral hooletu, siis kaotan tema vastu vaid veidi austust. See oli raske olukord, püüdsin oma poolt õiglane olla, aga tema polnud," lisas Norris.

Verstappen ütles peale sõitu, et kindlasti räägivad sellest olukorras veel Norrisega hiljem. "Me räägime sellest, aga mitte praegu. Hetkel ei ole õige aeg. Parem on enne maha rahuneda," kommenteeris Verstappen.

"Me oleme võidusõitjad. Lando ja mina, meil on väike vanusevahe ja seepärast me ei võistelnud tõesti üksteise vastu madalamates võistlusklassides, erinevalt mõnest teisest sõitjast," jätkas Verstappen.

Verstappen arvas tema karistus oli natuke karm. "See liigutus, mis me koos tegime, oli midagi, mida ma ei oodanud," ütles ta. "Ma nägin teda tulemas. Ma kaitsesin veidi sisekurvi pidurdamise ajal. Puutusime tagaratastega kokku, mille tagajärjel meil mõlemal rehv purunes. See on midagi, mida me ei taha, et juhtuks. Me oleme mõlemad ärritunud. See ei ole ainult see, et Lando on ärritunud. Ka mina olen ärritunud," lõpetas Verstappen.