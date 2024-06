Russell teenis Verstappeni ja Norrise kokkupõrke järel karjääri teise võidu

Esikohalt startinud Verstappen säilitas terve sõidu vältel esikohta, kuid aeglane boksipeatus lubas tema kõrvalt startinud Norrise lähedale. Üldarvestuse kaks esimest pusisid viimane kolmandik sõidust kõvasti ning Norris proovis mitmel korral rünnata, kuid Verstappen suutis siiski esikohast kinni hoida.

64. ringil leidis aset aga kriitiline olukord, kui Norris välikurvist mööduda üritas, aga Verstappeni autole otsa sõitis. Mõlemal lõhkes rehv, Verstappen finišeeris viienda kohaga, Norris pidi üldse katkestama.

MM-sarja liidrite kokkupõrke kasutas ära Mercedese piloot George Russell, kes oli pikalt paari taga sõitnud. Russell finišeeris Red Bulli ringrajal 71 ringi ajaga 1:24.22,798, teenides sellega oma karjääri teise etapivõidu. "Midagi pole läbi enne, kui see on läbi," sõnas britt. "Sa pead alati olema valmis, et võimalus kerkib esile. Teadsin, et kokkupõrge on võimalik, unistasin sellest."

Teise koha teenis McLareni piloot Oscar Piastri, kes kaotas võitjale 1,906 sekundiga. Esikolmikusse mahtus veel Carlos Sainz Jr. (Ferrari), kes jäi Russellist 4,533 sekundi kaugusele.

Lewis Hamilton (Mercedes; +23,142) lõpetas neljandana, Norrise möödaminekut takistanud ning selle eest ajalise karistuse saanud Verstappen pälvis siiski viienda koha (+ 37,253). Kuuendaks jäi Nico Hulkenberg (Haas; +54,088), kes edestas napilt Sergio Perezi (Red Bull; +54,762).

Verstappen jätkab MM-sarja üldliidrina, olles kogunud 237 punkti. Norris püsib 150 punktiga teisel kohal, aga Charles Leclerc (Ferrari) on kuue silma kaugusel. Sainz Jr. on 135 punktiga neljas, talle järgnevad Perez (118 punkti), Piastri (112 p) ning etapivõidu võtnud Russell (111 p).

Vormel-1 hooaeg jätkub järgmisel nädalavahetusel legendaarsel Silverstone'i ringrajal.