VAATA OTSE | Kas Nõmme Kaljut võõrustav Paide suudab võiduseeriat jätkata?

Jalgpalli Eesti meistrivõistluste ehk Premium liiga 34. vooru kohtumises võõrustab Paide Linnameeskond sealsel kunstmuruväljakul Nõmme Kaljut. Otseülekanne ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis algab kell 18.50. Kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Markus Jürgenson, stuudiot juhib Aet Süvari.

Paide tõusis laupäeval liigatabelis teiseks, olles kogunud 60 punkti. Tallinna FC Flora, kes on 34 mängu juba pidanud, kaotab kahe punktiga, Kalju on 54 punktiga neljas.

Paide Linnameeskond on võitnud järjest kolm mängu, Kaljul on võrdlusena viimasest kolmest mängust ette näidata võit, viik ja kaotus.

Sel hooajal on nad Premium liigas vastamisi olnud kolmel korral. Aprillis jäi Paide sealsel kunstmuruväljakul peale 1:0, juunis Hiiu kunstmurustaadionil peetud mõlemad kohtumised jäid 1:1 viiki.

"Praegu on kogu meie tähelepanu suunatud sellele, et anda endast parim. Meeskonnana teame, mida tahame ja mida selle saavutamiseks teha tuleb. Kõik otsustatakse kolmapäeva õhtul väljakul. Hoiame kokku, toetame üksteist ja anname endast kõik. Üheskoos saavutame oma eesmärgi," kommenteeris Kalju abitreener Bogdan Lukašenko enne mängu.