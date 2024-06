Prantslane teenis vinge etapivõidu, Pogacar sai kollase särgi

Tänavune Tour de France on alanud prantslaste võitudega - avaetapil võidutses Romain Bardet, teisel etapil ületas finišijoone esimesena 23-aastane Kevin Vauquelin. Prantslane rebis 14 kilomeetrit enne lõppu, San Luca tõusul, eest ning lõpetas etapi ajaga 4:43.42.

Lähim konkurent, taanlane Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) jõudis finišisse võitjast 36 sekundit hiljem, esikolmikusse mahtus veel prantslane Quentin Pacher (Groupama - FDJ; +0.49), kes edestas napilt Cristian Rodriguezt (Arkea - B&B Hotels) ning Harold Tejadat (Astana Qazaqstan Team).

Two stages, two French winners



