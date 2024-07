Diana Šnaider võitis hooaja ja karjääri teise WTA tiitli

20-aastase Šnaideri jaoks oli see esimene WTA 500 taseme turniirivõit. See teeb temast kuuenda ja noorima mängija, kes on sel aastal võitnud rohkem kui ühe üksikmängu tiitli. Vähemalt kaks võitu sellest hooajast ette näidata veel maailma esireketil Iga Swiatekil, kellel on viis tiitlit, kolmekordsed turniirivõitjad on Elena Rybakina ja Jelena Ostapenko ning kahekordsed võitjad on Danielle Collinsi ja Katie Boulteriga.

"See oli minu jaoks hämmastav nädal. Ma suutsin kokku panna ühe oma elu parima nädala, loodan, et jätkan samamoodi," ütles Šnaider pärast turniiri.

Kokku lõi Šnaider 31 äralööki, üheksa serviässa ja tegi 20 lihtviga. Vekici arvele jäi 40 äralööki, üks serviäss ja 21 lihtviga.