NBA draft'is võeti esimese kuue valikuga kolm prantslast

Hispaanias sündinud 19-aastane Risacher alustas oma profikarjääri 2021. aastal, kui liitus Villeurbanne'i ASVEL-iga, kuid esindas mullu laenulepingul koduses kõrgliigas JL Bourgi, kus ta viskas hooaja peale 10,4 punkti ning haaras 3,4 lauapalli.

Sellest hooajast mängib kahe meetri ja üheksa sentimeetri pikkune ääremängija aga NBA-s, kus ta esindab Atlanta Hawksi. "See on õnnistus, nii põnev," ütles esivalik Risacher. "Mul on praegu väga palju tundeid ja emotsioone. Ma ei oska midagi öelda, aga see on tõesti eriline tunne. Tahan endast lihtsalt parima anda ja teha kõike, et nende suurepäraste mängijatega platsile pääseda."

Hawksi tulevik on hägune, sest juba pikalt on räägitud, et kas meeskond tahab liikuda edasi tähtmängija Trae Youngi ümber ehitamisest ja keskenduda nüüd hoopis Risacherile. Lisaks sõlmis klubi suure lepingu Dejounte Murrayga, kes näitas mullu, et suudab samuti liidrirollis olla. Atlanta oli ühtlasi üks NBA halvemaid meeskondi kaitses, seega arenguruumi on korralikult.

Teiseks valikuks sai veel üks prantslane, kui Washington Wizards otsustas võtta oma meeskonda 2,13-meetrise keskmängija Alexandre Sarri. Neli valikut hiljem otsustas Charlotte Hornets täiendada oma ridu veel ühe prantslasega, valides 2,06-meetrise ääremängija Tidjane Salaüni. Esimeses valikuvoorus valis New York Knicks 25. valikuna veel Pacome Dadiet', kes on samuti Prantsusmaalt.

Pärast esimesi valikuid tegi mullune esivalik Victor Wembanyama ühismeediasse postituse, milles andis oma kaasmaalastele tunnustust. "See on imeline," ütles Risacher pärast talendikorjet. "Proovime lihtsalt oma riiki esindada ja mul on hea meel, et saan sellest osa olla. Meie järel tuleb veel mängijaid. Olen väga uhke, et saan oma riiki esindada."

Houston Rockets valis kolmandana Kentucky ülikooli snaipri Reed Sheppardi, eelmainitud Wembanyama meeskonnakaaslaseks saab Connecticuti dünaamiline tagamees Stephon Castle ning Detroit Pistons valis viiendana G-liigas pallinud ääremängija Ron Hollandi. Chicago Bulls valis 11. USA-s sündinud leedulase Matas Buzelise, Oklahoma City Thunder valis järgmisena serblase Nikola Topici.

NBA draft jätkub ööl vastu reedet teise valikuvooruga.