LeBron James poja tervisest: Bronny pole kaugel treeningutele naasmisest

Sierra Canyonis keskkoolikorvpalli mänginud Bronny James oli eelnevatel hooaegadel ekspertide hinnangul oma vanuseklassis üks tippmängijaid, mais teatas ta, et jätkab karjääri Lõuna-California ülikoolis USC. Juuli lõpus tabas Jamesi USC treeningul aga tõsine terviserike, mille käigus ta süda seiskus. Perekond avaldas pärast edukat operatsiooni, et tõenäoliselt oli tegemist kaasasündinud südamesisese defektiga.

USC avas esmaspäeval Põhja-Ameerika üliõpilasliigas NCAA hooaja 82:69 võiduga Kansas State'i üle, LeBron James oli pärast enda meeskonna Los Angeles Lakersi 107:108 kaotust Miami Heatile poja seisundit kommenteerides positiivne.

"Praegu liiguvad asjad Bronny edusammudele mõeldes õiges suunas," vahendab ESPN Jamesi sõnu. "Ta tegeleb taastusraviga ning saab iga nädal järjest enam teha. Meil on kuu lõpus suur hetk, et näha, kas saame edasi liikuda. Kui ta selle [uuringu] läbib, ei ole me kaugel sellest, et ta saaks meeskonnakaaslastega trenni teha ning seejärel ka mängudest osa võtta," rääkis LeBron James.

"Bronny on suurepärane korvpallur, aga veelgi parem inimene ning tema perekond on olnud väga toetav," ütles USC peatreener Andy Enfield pärast hooaja avamängus saadud võitu.