NBA draft'is saab valida ka LeBron Jamesi poega

Korvpalliliiga NBA kõigi aegade suurima punktiküti LeBron Jamesi poeg Bronny teatas, et annab end tänavu üles NBA noormängija valimistel ehk draft'is.

"Minu aasta on kulgenud tõusude ja mõõnadega, kuid see kõik on mind kasvatanud nii mehe, tudengi kui ka sportlasena," teatas Bronny James ühismeedias.

"Olen teinud otsuse anda end üles NBA draft'is, säilitades samal ajal oma ülikoolikorvpalli kõlbulikkuse ja sisenen ka NCAA üleminekuteturule."

19-aastane James lõpetas esimese ülikooliliiga hooaja Lõuna-California ülikooli ridades. Seejuures mullu juulis tabas teda treeningul tõsine terviserike.

Jamesi süda seiskus ja ta toimetati haiglasse intensiivraviosakonda, kust kirjutati kolm päeva hiljem välja. Neli kuud pärast südameseiskumist lubati tal taas ülikoolimeeskonnaga liituda.

Bronny Jamesi isa LeBron James mängib tänini NBA-s ja on avaldanud soovi ühel päeval koos pojaga maailma tugevaimas liigas platsile joosta.

Tänavune NBA draft toimub 26.-27. juunil.