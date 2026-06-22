X!

Taas Poola meistriks tulnud Rannula: elu kõige raskem hooaeg

Korvpall
Heiko Rannula
Heiko Rannula Autor/allikas: SCANPIX/picture alliance/BEAUTIFUL SPORTS
Korvpall

Eesti korvpallikoondise peatreener Heiko Rannula tuli teist aastat järjest Poola meistriks, kui juhendas Varssavi Legia keerulises seitsmemängulises seerias Zielona Gora üle võidule.

Poola kõrgliiga finaalseeria kujunes tänavu äärmiselt pingeliseks ning Legial oli võimalus kuuendas mängus meistritiitel võita, kuid Zielona Gora mees tabas lõpusireeni kõlades uskumatu kaugviske, mis viis seeria otsustavasse mängu. Kodupubliku ees teenis Legia siiski 78:70 võidu ning tuli teist aastat järjest Rannula juhtimisel Poola meistriks.

"See oli mu elu kõige keerulisem hooaeg," ütles Rannula portaalile plk.pl. "Kaks aastat järjest meistriks tulla on väga raske. See liiga on äärmiselt tihe ja siin on väga palju tiime, kes on võimelised suurteks saavutusteks."

"Zielona Gora meeskond mängis äärmiselt hästi, neil on targad ja kogenud mängijad ning väga hea treener (Arkadiusz Miloszewski - toim). Otsustava mängu viimase kahe minuti jooksul kordasin oma mängijatele, et võit pole kindel, pidime iga punkti eest võitlema," lisas Rannula.

"Olen äärmiselt väsinud. See oli raske hooaeg, aga praegu saan tähistada ja õnnelik olla, see oli tõesti suur saavutus."

Mullu veebruaris Legia peatreeneriks saanud eestlane juhtis klubi kohe 56-aastase ootuse järel meistriks ning sõlmis pärast hooaega lepingupikenduse, mis kehtib 2028. aasta suveni. "Nüüd keskendun Eesti koondise treeninglaagrile. Loomulikult peame järgmiseks hooajaks meeskonna paika saama, aga sinna on veel pikk maa minna," rääkis Rannula oma koduklubi tulevikust.

Heiko Rannula ja Matthias Tass Autor/allikas: Legia Kosz

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

11:01

Taas Poola meistriks tulnud Rannula: elu kõige raskem hooaeg

08:33

Thunder sai Atlantalt talendika ääre eest talendikorje valikuid juurde

21.06

Rannula viis Legia teist aastat järjest Poola meistriks

21.06

Killing jätkab Bigbank/Kalevi meeskonna abitreenerina

20.06

Biberovici võiduvise viis Fenerbahce kolmandat korda järjest meistriks

19.06

Meistritiitlist sekundi kaugusel olnud Legia kaotas lõpusireeni kõlades

19.06

Bigbanki juhatuse liige: nüüd on aeg anda panus Eesti korvpalli

19.06

Bigbank/Kalevi tegevjuht: võitleme ikka kõige kirkamate medalite eest

19.06

Kalevi korvpallimeeskonna uueks nimisponsoriks sai Bigbank

19.06

Tallinnas toimub Euroopa suurim fännklubide korvpalliturniir

17.06

Legia jõudis meistritiitlist ühe võidu kaugusele

17.06

Korvpallikoondis tervitab Kotsari naasmist: ta teeb meie mängu mitmekülgsemaks

17.06

Tartu Ülikooli korvpallimeeskond täiendas koosseisu Pärnu põhimehega

17.06

Eesti 3x3 korvpallikoondis kvalifitseerus EM-ile

16.06

Chicago Bulls palkas peatreeneriks NBA meistrist brasiillase

videod

sport.err.ee uudised

12:22

Clark väristas, aga võitis teist korda USA lahtised

11:39

Rait Ärm võitis velotuuri Poolas

11:01

Taas Poola meistriks tulnud Rannula: elu kõige raskem hooaeg

10:20

Tiit Karuksi kuukommentaar: EOK töörahu otsinguil

09:56

TÄNA OTSE | Argentina läheb Austria vastu edasipääsu kindlustama

09:42

Kuivonen ja Jürgenson jäid Genfi MK-etapil esimesena medalita

09:07

Serena Williams osaleb Wimbledoni slämmiturniiril

08:33

Thunder sai Atlantalt talendika ääre eest talendikorje valikuid juurde

08:05

Martin Rump teenis Nürburgringil märgilise võidu

06:13

Egiptus avas MM-il võiduarve, Uruguay ja Roheneemesaared jäid viiki

00:08

Vähemuses lõpetanud Belgia viigistas Iraaniga

21.06

Karol Mets: Deniz Undavi vastu tuleb teha palju ennetavat tööd

21.06

Tihemetsas alistas Rillo Saare, Lihtsa ja Lamp jätkasid võidulainel Uuendatud

21.06

Eesti lõpetas Euroopa liiga võiduga kolmes geimis

21.06

Valga triatlonil võitsid esmakordselt Eesti meistritiitli Pius ja Zukker

loetumad

21.06

Yamali ja Oyarzabali turmtuli murdis kiiresti Saudi Araabia vastupanu Uuendatud

21.06

Väravavahi ajalooline esitus tõi Curacaole punkti, Jaapan lõi neli väravat

21.06

Eesti epeenaiskond tuli EM-il viiendaks Uuendatud

06:13

Egiptus avas MM-il võiduarve, Uruguay ja Roheneemesaared jäid viiki

03.06

2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri tulemused ja tabeliseisud

21.06

Rannula viis Legia teist aastat järjest Poola meistriks

00:08

Vähemuses lõpetanud Belgia viigistas Iraaniga

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

21.06

Elevandiluuranniku treener: ootasime Saksamaalt rohkem fair play'd

21.06

Jefimova saavutas Indianapolises teise koha: eelistan võita

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo