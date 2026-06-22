Taas Poola meistriks tulnud Rannula: elu kõige raskem hooaeg

Poola kõrgliiga finaalseeria kujunes tänavu äärmiselt pingeliseks ning Legial oli võimalus kuuendas mängus meistritiitel võita, kuid Zielona Gora mees tabas lõpusireeni kõlades uskumatu kaugviske, mis viis seeria otsustavasse mängu. Kodupubliku ees teenis Legia siiski 78:70 võidu ning tuli teist aastat järjest Rannula juhtimisel Poola meistriks.

"See oli mu elu kõige keerulisem hooaeg," ütles Rannula portaalile plk.pl. "Kaks aastat järjest meistriks tulla on väga raske. See liiga on äärmiselt tihe ja siin on väga palju tiime, kes on võimelised suurteks saavutusteks."

"Zielona Gora meeskond mängis äärmiselt hästi, neil on targad ja kogenud mängijad ning väga hea treener (Arkadiusz Miloszewski - toim). Otsustava mängu viimase kahe minuti jooksul kordasin oma mängijatele, et võit pole kindel, pidime iga punkti eest võitlema," lisas Rannula.

"Olen äärmiselt väsinud. See oli raske hooaeg, aga praegu saan tähistada ja õnnelik olla, see oli tõesti suur saavutus."

Mullu veebruaris Legia peatreeneriks saanud eestlane juhtis klubi kohe 56-aastase ootuse järel meistriks ning sõlmis pärast hooaega lepingupikenduse, mis kehtib 2028. aasta suveni. "Nüüd keskendun Eesti koondise treeninglaagrile. Loomulikult peame järgmiseks hooajaks meeskonna paika saama, aga sinna on veel pikk maa minna," rääkis Rannula oma koduklubi tulevikust.