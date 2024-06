Tour de France jõuab esimest korda Barcelonasse

"See on ajalooline verstapost," sõnas Barcelona linnapea Jaume Collboni pressikonverentsil. "See kinnitab Barcelonna rolli rahvusvahelise spordipealinnana."

"Barcelonast saab ainus linn maailmas, kes on võõrustanud olümpiamänge, jalgpalli MM-i, [purjetamise] Ameerika karikat ja Tour de France'i - nelja maailma kõige mõjukamat spordisündmust."

Tour de France algas Hispaanias ka 2023. aastal, kui kõigepealt kogunesid ratturid Baskimaale Bilbaosse. Tänavu starditakse Itaalias Firenzes ja järgmisel aastal algabki Prantsusmaa velotuur Prantsusmaa pinnalt ehk Lille'ist.