Tänak: mul on Sebist väga kahju, et ta kaotas sellisel moel

Enne punktikatset kaotas eestlane kaheksakordsele maailmameistrile 6,2 sekundiga, aga prantslasel lõhkes viimasel katsel rehv ja see mängis ralli võidu eestlase kätte.

"Ma tunnen praegu väga erinevaid emotsioone. Mul on Sebist väga kahju, et ta kaotas sellisel moel. See on julm. Ma olin mõni aasta tagasi täpselt samasuguses olukorras, kus turvaline võit võeti käest," lausus Tänak Hyundai pressiteate vahendusel.

Kuna üldarvestuse järgi enam punkte ei anta, siis oli selle sisuline tähtsus väiksem. Laupäeval lõpetas eestlane Ogier' järel teisena ning sai teise koha ka pühapäeval ja punktikatsel. Kahel viimasel juhul edestas teda võistkonnakaaslane Thierry Neuville.

Punkte teenis Tänak aga kolme arvestuse peale 25 ehk siiski enam kui ükski teine piloot. Ogier sai Sardiinias 22 ja Neuville tosin silma. Elfyn Evans (Toyota) teenis 18 punkti.

"Nädalalõpp oli keeruline, aga suurepärane on lõpetada nii tugeva tulemusega. Eks näis, mida toovad järgmised rallid. Oleme alustamas hooaja teist poolt ja oleme kindlasti mängus sees," lisas eestlane.

"Nüüd on tulekul mõned kiired rallid, mida ma tavaliselt ootan, aga ma pidanuks nautima ka eile pärastlõunat, kuid nii ei läinud. Loodetavasti leiame autos järgmisteks rallideks hea tunde."

MM-sarjas Tänaku ees 18 punktiga juhtiv Neuville katkestas laupäeval väljasõidu tõttu. Pühapäeval läks kõik aga täkkesse.

"Tegime täna ära selle töö, mida pidime tegema, aga loomulikult valmistab eilne pettumuse. Me saime kindlasti tingimustega hakkama, kiirus oli hea ja tundsime end hästi. Kaotasime vähem kui sekundiks keskendatuse ega saanud jätkata," lausus belglane.

"Nädalalõpu üle tervikuna ma väga uhke ei ole, aga reedese ja tänase esituse eest küll. Samuti tiimi suurepärase tulemuse üle. Nüüd läheme edasi Poola, kus olen varem võitnud. Eelmisel aastal näitasime Eestis ja Soomes [sarnased rallid - ERR] suurepärast edasiminekut, nii et ootan seda rallit."