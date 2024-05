Toobal: mingitel hetkedel tunnistasime liiga lihtsalt vastase paremust

"Selge oli see, et tasemevahet oli tunda. Nii palju oli näha, et kolmanda geimi alguses, kui on selline hea emotsioon, siis ongi hästi ja saamegi nende väga raskete vastaste vastu mängida. Aga midagi ei ole teha, tasemevahe lõi selgelt välja ja kuna eile Ukraina kaotas ühe punkti Sloveeniale, siis oli näha, et ukrainlaste peatreener oli sellest ärritatud ja nad tulid täna täiega peale, et siit kindlad kolm punkti kätte saada. Meile midagi lihtsaks ei tehtud. Selge on see, et meil on vaja kõvasti tööd teha," olid Toobali esimesed mängujärgsed mõtted.

Teises geimis tuli Eesti poolel väljakule nooremapoolne koosseis ja kolmandas geimis jätkati veelgi nooremas rivistuses. "Eks see mõte on siin võimalikult paljusid mängitada," märkis Toobal. "Meil on mõned üksikud, kes saavad klubis sellisel tasemel mänge mängida. Midagi ei ole teha. Me näeme seda taset. Kui meil on vastas Sloveenia või Ukraina, siis nad on mängus selgelt võimsamad ja tehniliselt teevad kõike paremini. Meie peame neile järgi jõudma. Kui mängitaksime ainult ühte koosseisu, siis teised ei tuleks järgi. Praegu on meil seis selline ja püüame vaikselt paremuse poole minna."

"Me võime Lätiga hästi mängida ja end platsil mugavalt tunda. Siis on kõik hea. Aga kui mängime Ukrainaga, siis selge on see, et kõik asjad ei tule välja. See on nüüd koht, et kas me nüüd võitleme või laseme lihtsalt minna. Mingitel hetkedel suutsime seda, kuid mingitel hetkedel tunnistasime liiga lihtsalt vastase paremust. See võitlus iga palli eest peaks veel vingem olema ja me ei tohiks kogu aeg skoori vaadata," lisas rahvusnaiskonna juhendaja.

Eestil on turniiril kirjas kaks kaotust, järgmisena minnakse tuleval nädalal võõrsil vastamisi Belgia ja Horvaatiaga. "Kaks järgmist mängu tulevad samuti rasked. Ma arvan, et Austria on selline, kes on meiega samal tasemel," analüüsis Toobal.

"Aga selge on see, et järgmise nädala mängud lihtsad ei ole. Võib-olla me ei peaks praegu liiga palju mängu peale mõtlema, vaid tõesti, kui on vaja teisi puuteid teha, siis me teeme neid ja kui on vaja bloki-kaitse korrektsust üle käia, siis teeme seda. Rünnakul on igal juhul vaja juurde panna. Praegu sidemängijatega ei ole seda klappi ja see tuleb leida."