Carmel Vares: kui esimesed pallid on maha löödud, tuleb enesekindlus tagasi

Pill kuulus klubihooajal TÜ/Bigbanki ridadesse. Vares mängis aga esimest hooaega Prantsusmaa Cannes'i naiskonnas.

Kohtumises Ukraina tuli tunnistada vastaste selget 3:0 (25:11, 25:14, 25:13) paremust.

Said sellise mängu kätte. Mis sa esimese emotsiooni pealt ütled? Kuidas oli?

Liispet Pill: Vinge oli! Mõnus oli väljaku peal olla, võitlust oli. Väga mõnus oli mängida. Vinge!

Tulla publiku ees Kuldliigas algkoosseisus väljakule. Millal selle teada said ja kuidas see teadasaamise hetkest väljatulekuni aeg möödus?

L.P.: Vahetult enne mängu öeldi, et nüüd lähen. Mis siis ikka - lähen! Ja teen enda parima. Eks närv oli ikka natuke sees ja see on ju ainus boonus.

Carmel, sina tuled Kertu Laagi asemel sisse ja sinu peale kohe ju vaadatakse. Võiks ju sealt tulema hakata. Kuidas on tulla Kuldliigas väljakule, teades, et üleeile oli väga raju vastane ja täna samamoodi.

Carmel Vares: Algselt on üsna suur närv sees. Koht, mida pean täitma, on väga suur. Aga ma otseselt ei tahaks sellist survet endale peale panna. Ma lihtsalt tahaks näidata enda parimat mängu. Alguses on see küll raske ja närv on sees. Aga kui esimesed pallid on maha löödud, tuleb enesekindlus tagasi. Ma tunnen end platsil täitsa hästi.

Sul seda suure võrkpallimaailma kokkupuudet on olnud. Mängid välismaal, mis tähendab, et ka meie hinnangud on sulle sellised. Tulla koondise eest mängima kodupubliku ette. Palju see pingeid peale paneb või kui vabalt sa seda kõike võtad. Praegu antakse sulle vanuse tõttu väga palju ka andeks.

C.V.: Ei pane! Kuna see mu esimene koondisesuvi. Eelmine aasta olin ainult kaks-kolm nädalat. Ei ole otseselt pingeid. Teen enda asja ja küll ma ilusti jõuan kuhugi.

Liisbet, sulle sama küsimus. Sina tuled Eesti liiga pealt ja raju maailma kokkupuudet ei ole veel olnud. Oled tudeng ja koondise eest väljakul. Kas esimene mäng andis entusiasmi juurde või pigem see, et olen tubli koolilaps?

L.P.: Kindlasti on kogu aeg entusiasmi ja tahtmist. Võrkpall on see, mida tahan teha.

Naiste koondise puhul räägitakse väga palju sellest, et noored ei taha välja minna. EM-iga sai väljamineku aeg läbi ja nüüd on kõik Eesti liigas. Kuidas sina ennast näed? Kas näed end profivõrkpallurina või kuidas?

L.P.: Eks ma ikka mõtlen sellele, aga ma ei oskagi ühest vastust öelda. Kuna mängin Eesti liigas, siis mingi hariduse võiks saada. Naudin tegelikult võrkpalli rohkem kui koolist olemist.

Carmel, sina naudid võrkpalli rohkem kui koolis olemist.

C.V.: Jaa, välismaal veel naudin pikalt!