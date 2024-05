Koondise nurgaründaja karjäär jätkub välismaal: ma ei kaalunud pakkumist kaua

Kuidas sa jäid rahule välishooajaga Prantsusmaal Nancy klubis?

Hooajaga jäin rahule. Mul oli superhea tiim ja superhea treener. Treeningud olid kõrge kvaliteediga, mis on minu jaoks kõige olulisem. Meil läks klubi ajaloos ka kõige paremini, olime terve hooaja põhiturniiril teisel-kolmandal kohal ja siis lõpuks punktide ja geimide suhtega jäime neljandaks. See oli natukene kurb. Üldiselt aga väga-väga hea hooaeg. Lõpuks oleks ehk tahtnud rohkem mängida, aga suurepärased olid need teadmised, mis sealt kaasa sain ja see viis, kuidas treener pani mind vaatama võrkpalli, märkama pisidetaile. Tahaks neid asju ka koondises rakendada, kuid hetkel on sinna liiga pikk maa minna. Peame lihtsamad asjad korda saama ja siis sammu edasi tegema.

Võrkpallurina tunned, et tegid arengus sammu edasi?

Jah, kindlasti. Just mängu lugemise osas ja selles, kuidas vastaseid skautida. Kui sul on ründaja maas, et kuhu see blokk läheb, kuhu see pall panna. Meil oli väga hea portugallasest treener Andre Sa.

Nüüd on üheksas välismaa hooaeg järjest ja praegu on suur väsimus peal. Nädalavahetusel oli toss natuke väljas. Mentaalselt on ka raske, kui kaks sellist mängu tappa said, kuid pole midagi teha: Kuldliiga ongi selline, mäng mängu otsa. Nüüd läheb ju veel raskemaks, sest on kaks mängu järjest. Koduturniiril oli mängude vahel vähemalt puhkepäev.

Uus nimekiri Nancy klubil on ka väljas ja sind selles pole. Kas on teada, kuhu edasi liigud?

Ma ei jää Nancy klubisse ega Prantsusmaale. Varsti on uudiseid teada, praegu ei ole klubi veel avalikustanud, aga leping on teada juba kuu aega. Ütleme nii, et kümnendaks profihooajaks suundun, ma arvan, oma karjääri kõige paremasse liigasse ja selle üle on küll väga hea meel.

Sul on, mida ahnelt püüda?

Ma ei mõelnud kaua, kui pakkumine tuli. Mõnes mõttes olengi liiga suured ootused endale seadnud, et selline leping. Tahaks rohkem koondist aidata. Ma tunnen, et nädalavahetusel ma ei mänginud nii kuidas peaks. Tunnen, et nii-öelda vanemad mängijad, kes peaks rohkem skoorima, et me ei olnud päris enda ülesannete kõrgusel. Tuleb leida see klapp ja paremini teha.