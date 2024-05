Vigastusest paranenud Kibbermann on valmis naasma: prognoos on optimistlik

Koondise peatreener Andres Toobal saab Belgia ja Horvaatiaga peetavates kohtumistes vangerdada kolme sidega, sest taas on mänguks valmis Karolina Kibbermann. Kahest esimesest matšist jäi ta eemale, sest Kuldliiga eel hakkas valutama parema jala reie nelipealihas. Jõusaalitreeningutel ülekoormust saanud lihas on nüüd taastunud ja Kibbermann sai teisipäeval naasta palliplatsile.

"Sain teha esimese täispika pallitrenni ilma, et see jalg oleks mingit liigutust häirinud. Täiesti normaalse pallitrenni sain otsast lõpuni kaasa teha. Prognoos on igati optimistlik ja eks ole näha, kas treenerid mind ka platsile lasevad, aga füüsilisest seisukohast peaksin olema terve ja võimeline mängima," kinnitas Kibbermann ERR-iga rääkides.

Põhilibero Janelle Leenurm teeb gümnaasiumi lõpueksamit ja seetõttu Belgiasse ei sõitnud. Tiimi pääses füsioterapeudiks õppiv Kadri Kangro, kes jäi esimese Tartu Ülikool/Bigbank naiskonna ridades mängitud klubihooajaga väga rahule.

"See oli minu esimene meistriliigas mängitud hooaeg, kus ma sain tegutseda nii kaitses kui vastuvõtus liberona. Tavaliselt ma mängisin Janelle Leenurmega pooleks. Ma tundsin, et mul on seda enesekindlust rohkem ja mulle tõeliselt meeldis Bigbankis mängida. Meil oli väga hea võistkond ja väga hea sisekliima," rääkis Kangro.

Ründajatest ei saanud peatreener koolieksami tõttu tiimi valikul arvestada temporündaja Johanna Sova ja nurgaründaja Nora Lemberiga. Ridu täiendab nurgaründaja Salme Adeele Hollas. Kogenumatest on uus välisleping taskus Prantsusmaa meistrliigas Nancy'ga edukalt mänginud nurgaründajal Kristiine Miilenil, kes uut klubi veel välja öelda ei saa, kuid liigub Poola.

Tugev Belgia, kellega mängitakse reede õhtul, on Kuldliiga tipus kahe võiduga kahest mängust. Horvaatial, kellega minnakse kokku laupäeval, on kirjas võit ja kaotus.