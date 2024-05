Lember: arvan, et vastased on meiega mängides rohkem närvis

Esmakohtumine Kuldliigaga ei ole mänguisu ära võtnud, kuigi näiteks mängus Ukrainaga teeniti geimides 11, 14 ja 13 punkti. "Kuna olemegi väiksem riik ja meil pole nii palju võimalusi ja teadsime algusest, et Kuldliigas ei tule nalja tegema kõik võistkonnad. Tulevad head vastased," lausus Lember ERR-ile.

"Meil on see eelis, et läheme sinna mõtlemisviisiga, et meil ei ole mitte midagi kaotada. Ma arvan, et meie vastased on meiega mängides rohkem närvis, sest ilmselt ei teata meid ka nii palju. Oleme tavaliselt ikka madalamal tasemel mänginud."