Toobal Belgia ja Horvaatia mängude eel: kõik peavad endast maksimumi andma

Eesti rahvusnaiskond alustas koondiseajaloo esimest Kuldliiga hooaega kahe kindla kaotusega, jäädes Rakveres alla nii Sloveeniale kui tiitlikaitsjale Ukrainale. Sel nädalal on võimalus aga kaotused selja taha jätta, kui reedel minnakse vastamisi Belgiaga ning laupäeval Horvaatiaga.

Koondis sõitis Belgiasse 14 mängijaga, koju jäid seekord need, kes on seotud koolieksamitega. Belgia näol on tegu tugevaima vastasega, kellega Eestil seekord mõõtu tuleb võtta, Horvaatia on samuti kõrgest klassist naiskond.

"Belgial on iga positsioon väga kõrgeklassiliselt täidetud, selge see, et nende vastu peab natuke teistmoodi eesmärkidega minema, et oma võitlusvaimu tagasi saada ja otsida oma mängu," ütles peatreener Andres Toobal. "Tahan näha, et me mängime igat punkti nii, et kui vastane on ka mõne punktiga ees, siis me ei annaks alla, vaid võitleks enda eesmärkide nimel. Et ei vaadataks niivõrd skoori, vaid püüaksime säilitada rahu."

"Me oleme välja võidelnud õiguse sellisel tasemel vastastega mängida ja peaksime selle üle uhkust tundma ja pea püsti sellistele mängudele vastu minema. Et igaüks annaks endast kõik ja ei peaks pärast mõtlema, et midagi jäi varuks," lisas juhendaja.

"Kõik peavad aru saama, et see ei ole enam Hõbeliiga, mida me oleme siin varasemalt mänginud, vaid siin on hoopis teine tase. Ja selle seltskonnaga harjumine võtab paratamatult aega. Klubihooaja mõistes tegid ehk mõned mängijad sammu tagasi, aga see ei tähenda, et peaksime ka suvel koondisega sammu tagasi tegema. Proovime ikka edasi minna," sõnas Toobal.

Rahvusnaiskonna koosseis Belgia ja Horvaatia vastu:

Sidemängijad: Melissa Varlõgina, Karolina Kibbermann, Häli Vahula

Temporündajad: Liis Kiviloo, Mirjam Karoliine Kask, Liisbet Pill

Nurgaründajad: Nette Peit, Salme Adeele Hollas, Silvia Pertens, Kristiine Miilen

Diagonaaründajad: Kertu Laak, Carmel Vares

Liberod: Kadri Kangro, Marily Lass