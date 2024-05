Võiduviske tabanud Paasoja: see on selline tunne, millest lapsena unistad

Rapla ja TalTech pidasid pühapäeval maha tasavägise heitluse, kuid Martin Paasoja tabas 23 sekundit enne mängu lõppu taaskord TalTechi vastu võiduviske, kui tema ülikauge kolmene lauapõrkest korvi läks.

"See on selline tunne, millest sa lapsena unistad. Viiendas mängus suudad sellise viske teha ja võistkond võidab. See on kirjeldamatu tunne, selle jaoks sa sporti teedki," sõnas kangelane ERR-ile. "See on äge tunne, aga ega see otseselt kohale pole veel jõudnud. Ma arvan, et see on Rapla linna, Rapla valla ja Rapla klubi jaoks väga äge asi."

Paasoja tabas TalTech/OPTIBET-i vastu võiduviske ka jõuludel, tema külm närv oli oluline ka veerandfinaalseeria teises kohtumises.

Rapla võitis otsustava viienda kohtumise 81:80 ning läheb nüüd poolfinaalis vastamisi võimsa BC Kalev/Cramoga. "Väga edasi pole mõelnud, hooaja keskel, kui Brett Nõmm tuli, siis kindlasti mõtted olid medalitel. Võit siin praegu, loodan, et tekitame sisu ja üritame edasi panna - tuleb Cramo ja siis vahet pole, kes edasi tuleb. Meie oleme mingis mõttes enda töö ära teinud, aga see ei tähenda, et me sinna olema lähme. Kindlasti tahame võita," ütles Paasoja.

Pingelise seeria üle elanud peatreener Brett Nõmm ütles, et mängijad uskusid tema plaani, kuid otsustavas kohtumises ei ole treeneritel enam kuigi palju öelda.

"Kogu see seeria, see läheb ajalukku ja seda meenutatakse ka mitme aasta pärast. Uskumatu mäng, mul on väga hea meel, et mängijad uskusid mu plaani lõpuni ja olid ise ka enesekindlad. Suutsime lõpuks selle võidu nibin-nabin ära võtta. Viimase sekundi vise, seal ei jäänud palju puudu, et oleksime ise peksa saanud. Uskumatu seeria," võttis Nõmm seeria kokku.

"Esimesed neli mängu olid... Meie tegime mingi liigutuse, nemad tegid mingi liigutuse. Siis viies mäng on nii, et mängijad otsustasid. Siin polnud palju kummaltki poolt aidata, kõik tundsid üksteist nii hästi ja pidime panema nii kõvasti kui võimalik, lõpuks tuli võit ära," lisas juhendaja.

Nõmm võttis peatreenerina üle mullu detsembris, kui meeskond lõpetas koostöö treener Arnel Dediciga. 30-aastane Nõmm ütles, et hooaeg on korda läinud siis, kui raplakatel medal kaelas on.

Valusa kaotuse saanud TalTechi kapten Oliver Metsalu ütles, et meeskonna vähene kogemus olulistes mängudes tuli küll mingites kohtades välja, aga noored mängijad tegid terve seeria vältel suurepärast tööd.

"Väga karm. Kui lähevad lõpu peale, siis tavaliselt kipuvad sellised asjad juhtuma, see on puhas õnn. Tahaks ka publikut tänada, kõik jäid rahule ja sellepärast me seda mängimegi, et rahvas saali tuleks," ütles kapten.