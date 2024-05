Eesti korvpalli meistriliigas selgusid poolfinaalpaarid

Viimase edasipääsejana sai poolfinaali Rapla, kes alistas pühapäeval otsustavas viiendas mängus TalTech/OPTIBET-i ühe punktiga. Terve seeria oli tasavägine ning ükski mäng ei lõppenud kahekohalise võiduga. Kaks mängu lõppesid Rapla ühepunktilise võiduga, mõlemas oli kangelase rollis Martin Paasoja.

"Võitlus," tõi Rausberg südika Rapla meeskonna märksõnaks. "Ei anta alla, usutakse ja tänu sellele nende unistus elab veel."

Kui Rapla ja TalTech möllasid viis pingelist mängu, siis esinumber BC Kalev/Cramo pühkis Tallinna Kalev/SNABB-i konkurentsist kolmega. Seeria sai läbi esmaspäeval, mis tähendas, et Cramo sai Rapla ja TalTechi heitlust viis päeva puhates jälgida.

"Nüüd oli Cramol aega valmistuda nendeks mängudeks, võib-olla mõned mured lahendada. Aga see midagi niivõrd palju rutiinses töös ei muutnud, hakkab seeria pihta ja nad on valmis. Mäng algab null-nullist" ütles Rausberg. "See hooaeg on näidanud, et [Kalev/Cramot] on üldse väga raske haavata."

Siim-Markus Post Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Teine poolfinaalpaar on sarnane: Tartu Ülikool Maks & Moorits alistas Viimsi kolm mängu järjest, Pärnu Sadam läks aga Keila Coolbetiga otsustavasse mängu. Tartu juures on oluline märkida, et meeskond loobus aprilli alguses peatreener Gundars Vetra teenetest, misjärel on juhendajana üle võtnud Priit Vene, kelle abitreeneriteks on Toomas Kandimaa ja Olari Narits.

Pärnu peatreener Gert Kullamäe tunnistas, et pole Tartut uue treeneripingi juhendamisel vaadanudki. "Ma ei tea ööd ega mütsigi nendest tegelikult, pole nende mänge näinud uue peatreeneri käe all. Hakkame sellega tegelema, seeria võttis päris korralikult auru ja pidime keskenduma siin Keila meeskonnale," sõnas Kullamäe.

Kandimaa ütles, et Pärnuga mängides peab silma peal hoidma dünaamilisel tagamängijal Siim-Markus Postil ning leegionäridel Menno Dijkstral ja Troy Barniesil. "Üks võistkond on koguaeg mänginud, tunnetavad mängurütmi, me proovime seda allesjäänud päevadega võimalikult hästi leida, ega see lihtne ei ole," ütles Kandimaa.

Rausbergi sõnul on Tartu mängupildis toimunud väikesed, kuid märgatavad muudatused. "Neil on rohkem aega olnud - nädal aega - eks esimesed mängud näitavad ära, mis ja kuhu nad on jõudnud oma asjadega. Mänguminutid jaotuvad võrdsemalt, rohkem mängijaid on rotatsioonis. Kõik see, et mängu intensiivsust kõrgemal hoida," selgitas ta.

Pärnu ja Tartu vaheline seeria peaks tulema efektne, sest talendikaid mängijaid on mõlemal poolel. Tartu staarina võib välja tuua Märt Rosenthali, kuid Devin Harris teeb ka oma ära. "Nad on koos mänginud Postiga, tunnevad üksteist päris hästi. Kindlasti on individuaalseid üks-üks momente väga palju, kus keegi peab peale jääma," sõnas Rausberg.

Poolfinaalid algavad teisipäeval Tartu ja Pärnu esimese kohtumisega. Kalev/Cramo ja Rapla alustavad seeriat kolmapäeval.