Nõmm: tahame hea ettevalmistuse võitudeks realiseerida

Eesti korvpallikoondis jõudis teisipäeval Ungarisse, kus läheb neljapäeval MM-valiksarja raames vastamisi võõrustajaga. Koondise abitreener Brett Nõmm rääkis ERR-ile, et meeskond on mänguks valmis ning tahab hea ettevalmistuse võitudeks vormistada.

Eesti korvpallikoondis jõudis valiksarjas teise faasi kolme võidu ja kolme kaotusega. L-grupis on sama tulemusega veel Sloveenia, Ungari ja Rootsi. Esikohal on viie võidu ja ühe kaotusega Prantsusmaa ning teisel kohal nelja võidu ja kahe kaotusega Soome. Eesti koondis mängib selle nädala jooksul võõrsil Ungariga ning kohtub pühapäeval Unibet Arenas põhjanaabriga.

Eestlased rändasid teisipäeval Miskolci, kus valmistuvad neljapäeval toimuvaks mänguks. Abitreener Brett Nõmm ütles ERR-ile, et kontrollmängudes Leedu ja Itaaliaga tulid välja mõned valukohad, mida saab nüüd olulisemates mängudes parandada.

"Ettevalmistus on hästi läinud. Kõik, mis tahtsime, oleme kätte saanud. Nüüd on vaja see realiseerida kahes mängus," ütles Nõmm. "Esimene mäng oli pärast pikka pausi ja lõpuks tuli võit Leedu üle, mis oli hea. Itaalia vastu 20-25 minutit mängisime täitsa hästi, aga siis proovisime treeneritega erinevaid rotatsioone ja Drelli vigastus tolles mängus tõmbas rotatsiooni koomale. Tahtsime jälgida minuteid, selle tõttu läks lõpp natuke käest ära. Aga saime pildi kätte, see on hea.

Ungari näol on Nõmme sõnul tegemist hästi kokku mänginud võistkonnaga. "Neil on erinevat tüüpi mängijaid, üks söötev tagamängija, kes on organiseerija. Siis on üks tagaliini liider, kes suudab punkte visata. Pikad on liikuvad ja Euroliiga mees [Nate] Reuvers annab neile ühe käigu veel juurde," rääkis treener.

Eesti koondis sai kontrollmängude jooksul ka mõne tagasilöögi, Martin Paasoja jäeti haigestumise tõttu koju ravile. Kasper Suurorg vigastas küünarnukki ja Henri Drell sai vopsu vastu nina, aga nemad peaksid sajaprotsendiliselt kaasa tegema.

"Need mängijad, keda vaja on, on olemas. Suurt probleemi ma ei näe," ütles Nõmm. "Eks me natuke muudame, mida tahame ja kuhu palli tahame panna. Aga üldiselt on liikumised olnud pikka aega samad, mängijad on nendega kursis. Pigem on vaja rooste maha joosta."

Nii Ungari kui ka Soome mängude ülekannet näeb ERR-i kanalitel.