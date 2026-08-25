X!

Nõmm: tahame hea ettevalmistuse võitudeks realiseerida

Korvpalli Eesti koondis
Korvpalli MM-valiksari: Eesti - Sloveenia
Korvpalli MM-valiksari: Eesti - Sloveenia Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Korvpalli Eesti koondis

Eesti korvpallikoondis jõudis teisipäeval Ungarisse, kus läheb neljapäeval MM-valiksarja raames vastamisi võõrustajaga. Koondise abitreener Brett Nõmm rääkis ERR-ile, et meeskond on mänguks valmis ning tahab hea ettevalmistuse võitudeks vormistada.

Eesti korvpallikoondis jõudis valiksarjas teise faasi kolme võidu ja kolme kaotusega. L-grupis on sama tulemusega veel Sloveenia, Ungari ja Rootsi. Esikohal on viie võidu ja ühe kaotusega Prantsusmaa ning teisel kohal nelja võidu ja kahe kaotusega Soome. Eesti koondis mängib selle nädala jooksul võõrsil Ungariga ning kohtub pühapäeval Unibet Arenas põhjanaabriga.

Eestlased rändasid teisipäeval Miskolci, kus valmistuvad neljapäeval toimuvaks mänguks. Abitreener Brett Nõmm ütles ERR-ile, et kontrollmängudes Leedu ja Itaaliaga tulid välja mõned valukohad, mida saab nüüd olulisemates mängudes parandada.

"Ettevalmistus on hästi läinud. Kõik, mis tahtsime, oleme kätte saanud. Nüüd on vaja see realiseerida kahes mängus," ütles Nõmm. "Esimene mäng oli pärast pikka pausi ja lõpuks tuli võit Leedu üle, mis oli hea. Itaalia vastu 20-25 minutit mängisime täitsa hästi, aga siis proovisime treeneritega erinevaid rotatsioone ja Drelli vigastus tolles mängus tõmbas rotatsiooni koomale. Tahtsime jälgida minuteid, selle tõttu läks lõpp natuke käest ära. Aga saime pildi kätte, see on hea.

Ungari näol on Nõmme sõnul tegemist hästi kokku mänginud võistkonnaga. "Neil on erinevat tüüpi mängijaid, üks söötev tagamängija, kes on organiseerija. Siis on üks tagaliini liider, kes suudab punkte visata. Pikad on liikuvad ja Euroliiga mees [Nate] Reuvers annab neile ühe käigu veel juurde," rääkis treener.

Eesti koondis sai kontrollmängude jooksul ka mõne tagasilöögi, Martin Paasoja jäeti haigestumise tõttu koju ravile. Kasper Suurorg vigastas küünarnukki ja Henri Drell sai vopsu vastu nina, aga nemad peaksid sajaprotsendiliselt kaasa tegema.

"Need mängijad, keda vaja on, on olemas. Suurt probleemi ma ei näe," ütles Nõmm. "Eks me natuke muudame, mida tahame ja kuhu palli tahame panna. Aga üldiselt on liikumised olnud pikka aega samad, mängijad on nendega kursis. Pigem on vaja rooste maha joosta."

Nii Ungari kui ka Soome mängude ülekannet näeb ERR-i kanalitel.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

18:59

Korvpallikoondise arst: maskiga lihtne ei ole, aga Drell on professionaal

18:30

Nõmm: tahame hea ettevalmistuse võitudeks realiseerida

17:52

Ukraina korvpallur lahkus venelanna liitumise järel tiimist

24.08

Endine NBA täht visati WNBA mängult välja transsooliste tüli järel

23.08

Kullamäe: loodetavasti suudame nüüd mõlemad mängud ära realiseerida

23.08

Žalgirise täht ei saanud NBA-sse minna: LeBron otsustas liiga kaua

22.08

Eesti korvpallikoondis sai Itaalialt suure kaotuse

22.08

Keila Coolbet tõi Laane mängivaks abitreeneriks

22.08

Peatselt Eestiga kohtuv Markkanen säras kontrollmängus Islandi vastu

20.08

Külmavereline Kullamäe tõi korvpallikoondisele Kaunases võidu

20.08

Cleveland sai Nuggetsilt viie tiimi vahetustehingus talendika ääremehe

20.08

Keila KK täiendas koosseisu 19-aastase mängujuhiga

20.08

Panathinaikosest lahkunud Osman jätkab karjääri PAOK-is

19.08

Raieste Leedu mängu eel: füüsiliselt tuleb ära kannatada

19.08

Madridi Realist lahkunud tipptreener liitub Doncici Itaalia projektiga

videod

sport.err.ee uudised

20:08

Wawrinka jättis USA lahtistega hüvasti: New York inspireeris mind

19:36

Pogacar ei andnud Vuelta neljandal etapil konkurenteidele võimalust

19:25

Nii nelja- kui ka kahepaat võistlevad MM-il C-finaalis Uuendatud

18:59

Korvpallikoondise arst: maskiga lihtne ei ole, aga Drell on professionaal

18:30

Nõmm: tahame hea ettevalmistuse võitudeks realiseerida

17:52

Ukraina korvpallur lahkus venelanna liitumise järel tiimist

17:11

Arnover jätkab kiirendusspordi EM-i liidrina

15:44

Tiitliheitlusesse kerkinud Pajari: hiljutised tulemused meie lähenemist ei muuda

15:14

Prantsusmaa MK-etapi eel haigestunud Lõiv sai olümpiakrossis 22. koha

14:45

Endine Wimbledoni tšempion kaebas dopingukaristuse otsuse edasi

14:13

Eto'o asus Infantinot kaitsma: kriitika taga on lähenevad valimised

13:41

Olümpiahooajas pettunud Austria laskesuusataja sai uue hoo sisse: olen õigel teel

13:04

Eesti ratastoolitennisistid osalesid Vilniuse turniiril

12:32

Kristella Sikk aitas Mandri-Euroopa koondise võidule

11:54

Laura Lizette Sander näitas Belgias head hoogu

loetumad

24.08

Endine snuukri maailmameister mõisteti laste väärkohtlemises süüdi

11:12

Northugi 19-aastane hoolealune alistas Kläbo, suusaliit MK-ust ei ava

09:55

Infantino mõistab hukka rassismijuhtumi Turu mängus: jälk ja vastik

24.08

13-aastane Tamm teenis esimese vormelivõidu: vormeliga peab rohkem arvestama

24.08

Endine NBA täht visati WNBA mängult välja transsooliste tüli järel

23.08

Suusatajaid võivad talvel oodata ebameeldivad valikud

24.08

Rogliciga koos treeninud Pajur: ta on ikka pull mees!

24.08

Tugev rahe sundis Vuelta velotuuri kolmanda etapi tühistama

13:41

Olümpiahooajas pettunud Austria laskesuusataja sai uue hoo sisse: olen õigel teel

09:22

Monaco GP kolmanda koha vaidlus jõuab lõpliku otsuseni

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo