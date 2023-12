Võiduviske tabanud Paasoja: see oli üks tore õhtu

TalTech asus kohtumist juhtima juba varakult ning paisutas kolmandal veerandil eduseisu 16-punktiliseks, kuid Rapla võitles seejärel end mängu tagasi ja jõudis otsustaval veerandil viigini. Seejärel pääses TalTech taas juhtima, aga Martin Paasoja skooris viimase poole minutiga kaheksa punkti, tabades sekund enne mängu lõppu kaugviske, mis Raplale lõpuks 80:79 võidu andis.

"Oi, see oli väga magus. Eks see hooaeg on läinud vahepeal kehvemini ja negatiivseid emotsioone on nii palju olnud, meil oli seda hädasti vaja," ütles Paasoja pärast mängu. "See oli väga magus, eriti siin kodus. See oli üks tore õhtu siin täna."

"Usku oli meil koguaeg, võib-olla olime esimesel poolajal liiga ülemotiveeritud. Tahtsime väga seda mängu võita ja ei tulnud asjad välja," sõnas Paasoja. "Tegime oma asja edasi ja õnn tuli meie poole."

Rapla oli mängu vältel hädas Kasper Suuroru peatamisega ning ei leidnud kaugvisetel sihikut, kuid Paasoja tabas viimase poole minuti jooksul kaks korda kaugelt. "Kui õigel hetkel sisse läheb, siis pole vahet, palju enne on mööda või sisse pandud. Selles mõttes on korvpall tore mäng," arvas ta.

Rapla jätkab Eesti-Läti ühisliigas kuue võidu ja 11 kaotusega 11. tabelireal. Meeskond läheb nüüd pikemale jõulupausile, 6. jaanuaril võõrustatakse Viimsit.