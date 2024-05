Tänak: soe ilm paneb Portugalis auto ja rehvid proovile

"Pärast Horvaatiat on hea naasta karedamale pinnale. Portugali ralli on väga nauditav, ootan seda võistlust. See on kiire ralli suurtel kiirustel ja üldiselt esimesel läbimisel üsna sujuv, kuid teisel väga konarlik," lausus eestlane Hyundai pressiteate vahendusel.

"Hooaja selles faasis läheb soojemaks ja Portugal on üks esimesi rallisid, kus see hakkab autot ja rehve proovile panema. Kontrast katsete esimesel ja teisel läbimisel on märgatav, sest pehmed teed sõidetakse väga roopasse."

"Oleme võistluse eel testinud ja kindlasti on veel tööd teha, aga ootan väga seda hetke, kui saame kõvasti pingutada," ütles Tänak.

Kui Tänak oli eelmisel etapil Horvaatias neljas, siis Thierry Neuville lõpetas parima Hyundai sõitjana kolmandana. Seejuures õnnestus belglasel noppida laupäeval esikohapunktid.

"Lähme hooaja viiendale etapil positiivsel noodil," sõnas tiimijuht Cyril Abiteboul. "Vaatamata sellele, et Horvaatias ei läinud täpselt nii nagu plaanisime, saime nädalavahetuselt siiski palju positiivset - sealhulgas pjedestaalikoha."

"Teame, et Ott ja Martin ootavad põnevusega kruusale naasmist ja nad saavad siin sarnaselt Horvaatiale pingutada, et teenida võimalikult palju punkte," lausus prantslane.

Portugali MM-ralli sõidetakse 9.-12. mail. Tänak võitis selle ralli 2019. aastal, aga pole rohkem kolme parema hulka jõudnud.