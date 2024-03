Van Aert murdis Belgias rangluu ja mitu roiet, Mihkels 48.

Peagrupis toimus umbes 60 kilomeetrit enne ühepäevasõidu lõppu suur kukkumine, mis lõpetas mitme tippratturi võistluspäeva.

Sõidu pidid katki jätma näiteks 2022. aastal Prantsusmaa velotuuril punktiarvestuse võitnud Wout van Aert ning mõned tunnid pärast võistlust teavitas belglase võistkond Team Visma | Lease a Bike, et belglane murdis oma rangluu ning mitu roiet.

Sõidu jätsid kukkumise järel katki veel Mihkelsi tiimikaaslane Biniam Girmay ning Jasper Stuyven (Lidl-Trek). Õnnetusse sattus veel 2022. aastal Hispaania velotuuril punktidel võitnud Mads Pedersen, kes ronis mõne minuti pärast küll sadulasse, aga sõitu ei lõpetanud.

A huge crash in the leading group has taken down a number of favourites, including Wout van Aert, Mads Pedersen and Biniam Girmay, at Dwars door Vlaanderen



Sending our best wishes to the riders who were involved in the crash. pic.twitter.com/hlfuZwhBZd