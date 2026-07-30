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Ragilo võitis Taani velotuuril vahefinišite auhinna

Jalgrattasport
Frank Aron Ragilo
Frank Aron Ragilo Autor/allikas: Eesti Jalgratturite Liit
Jalgrattasport

Kõrgetasemelisel Taani velotuuri (UCI 2.Pro) avaetapil (197,2 km) võidutses belglane Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike; 4:10.49). Frank Aron Ragilo (Lucky Sport Cycling Team) pälvis vahefinišite eriauhinna.

Avaetapil oli kom Sparkasseni vahefinišit, millest ühe võitis Ragilo. Kuna teiste vahefinišite võitjad jäid lõpusprindis eestlasest tahapoole, sai Ragilo eriauhinna endale.

"Kõik läks hästi, kuni 60 kilomeetrit jäi lõpuni. Seejärel toimus küljetuulelõigul suur kukkumine, mille järel pidin palju energiat raiskama, et peagruppi tagasi saada. Sestap olin lõpuringideks natuke hädas. See oli terava tõusuga ja seal oli värskust vaja. Õnneks üks meie tiimikaaslane oli peagrupis ehk kokkuvõttes ei ole midagi hullusti. Proovime ka ülejäänud etappidel olla väikese tiimiga nii palju pildis kui võimalik," sõnas Ragilo. 

Etapi võitnud Van Aertile järgnes slovakk Lukaš Kubiš (Unibet Rose Rockets). Kolmandana lõpetas taanlane Henrik Pedersen (Uno-X Mobility). Ragilo lõpetas 59. ja Karl Kurits 96. kohal.

Velotuuri teise etapi pikkus on 182,9 kilomeetrit.

Toimetaja: Lisette Holst

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